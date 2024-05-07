百想藝術大賞2024｜金秀賢瀏海爭視帝壓軸行紅毯 《破墓》李到晛穿軍服獲頒新人獎

南韓影視圈年度盛事「第60屆百想藝術大獎」今日(7日)舉行，下午已開始行紅地毯，今年繼續由秀智、朴寶劍及申東燁合作擔任主持，場面更是星光熠熠！憑賣座恐怖片《破墓》角逐影后的金高銀，穿上開胸戰衣露出黑bra性感又型格，就連人氣女團IVE成員安兪眞也驚喜到場，而男神陣容包括宋仲基、李炳憲、金宣虎及正在當兵的李到晛也穿軍服現身，大熱劇《淚之女王》的金秀賢有份爭視帝，今日他瀏海壓軸行紅地毯，雖然《Moving 超異能族》的柳承龍被睇高一線成視帝得主，但金秀賢今日現身卻聲勢強勁。至於宋仲基則在電影組別中入圍最佳男配角，由於其前妻宋慧喬是去年百想視后得主，宋慧喬會以頒獎嘉賓出席，令「雙宋」在2019年離婚後再有機會同場成為另一焦點。

《黑暗榮耀》情侶放閃

頒獎禮於當地時間下午4點展開，李到晛以今年最賣座電影《破墓》中的法師角色勇奪男子新人演技獎，正服役的他穿軍服出席頒獎典禮，他上台自我介紹時喊出：「必勝！我是目前在軍樂隊服役的演員李到晛！」引來全場觀眾熱烈掌聲，顯得緊張的李到晛首登大銀幕一擊即中，他感謝導演起用，也多謝《破墓》幾位好拍檔，最後還不忘向放閃，向坐在台下的《黑暗榮耀》女友林知衍(又稱林智妍)說：「知衍！謝謝妳！」李到晛預告將於明年5月退伍回歸。與此同時，林知衍今屆以《有院子的家》入圍視后，情侶同現頒獎禮自然引起關注。