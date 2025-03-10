百老匯電影中心入選全球50大最美戲院 推出兩大睇戲優惠慶祝

百老匯電影中心早前獲選入全球50大最美戲院，為答謝影迷支持，電影中心決定推出兩大百老匯院線優惠，包括於3月12日推出$50正價戲票優惠，及於3月17日至4月9日期間提供買一送一優惠，回饋會員，優惠適手於全線百老滙戲院。

為本地電影創作提供養分 《Time Out》於2月公布全球50大最美戲院名單，百老匯電影中心榮列第49位，為4間上榜亞洲戲院之一。《Time Out》編輯形容百老匯電影中心「多年來一直為本地電影創作提供養分。如果想找個地方溫習亞洲電影史，百老匯電影中心無出其右——這間區內聞名的藝術戲院，猶如英國電影協會的九龍版。於附近的算命檔攤和林立的食肆之中，豎立著一幢由混凝土、木材和墨綠色玻璃組成的方正建築，為社區帶來煥然一新的風格。這裡共有4個影院，放映的電影琳瑯滿目，由英國左翼導演堅盧治的電影，到香港酷兒經典，皆能在這裡的銀幕看到。」

另類電影文化地標 百老匯電影中心自1996年11月於油麻地開業至今29年，香港另類電影文化地標，不但每年主辦香港亞洲電影節，亦舉辦多個專題放映、回顧展、電影論壇，更曾為寇比力克（Stanley Kubrick）、奇斯洛夫斯基（Krzysztof Kieślowski）及大衛連治（David Lynch）出版專書，多年來曾有多位著名電影人受邀來訪電影中心，包括雲溫達斯（Wim Wenders）、李安、朴贊郁、役所廣司等，基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）2017年在港旅遊時亦曾到訪。