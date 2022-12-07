百萬同居計劃｜劇情輕鬆搞笑有新鮮感 網民：膠膠地又幾好睇

ViuTV原創劇《百萬同居計劃》喺前晚（5日）接棒《繩角》播出，劇情主要講述女強人霍姐（簡慕華飾）邀請燈仔（盧瀚霆飾）、初戀蕭遙（黃德斌飾）及下屬阿包（徐㴓喬飾）等人參與「百萬同居計劃」，參加者只要去佢屋企同佢一齊生活半年，人人就可以獲得一百萬獎金。唔講咁多，而家就同大家睇下頭兩集網民嘅反應啦！

劇情輕鬆搞笑

輕鬆喜劇《百萬同居計劃》喺前晚首播，頭兩集劇集已經講到女強人霍姐邀請燈仔、蕭遙、阿包及菲姬（黃可盈飾）參與「百萬同居計劃」，同佢一齊生活半年，之後人人便可獲得一百萬獎金，期間並有管家易曉（霍俊邦飾）照顧眾人嘅起居飮食及睇下佢哋有冇遵守奇怪嘅家規，因為只要佢哋唔遵守嘅話，就會落得扣錢收場，好似燈仔冇閂廁所板沖廁，結果每人被罰一萬蚊。唔少網民都紛紛留言大讚劇集輕鬆搞笑，例如「依套輕輕鬆鬆睇幾好」、「好睇 膠膠地唔駛用腦諗咁多」、「好快就完一集 睇得幾歡樂 Keep住呢個vibe落去應該會唔錯」、「輕鬆開心的一小時，期待燈仔的演出，期待燈仔和屋企人的互動。」、「第一集節奏幾好 無悶場」、「輕鬆小品式，可以令人暫時忘憂，開心笑一下」、「頭兩集已經好好睇，搞到我晚晚要留係屋企追」、「頭兩集都好笑，鍾意睇呢類輕輕鬆鬆笑下嘅劇」、「百萬同居計劃劇情輕鬆開心好有新鮮感」、「百萬同居計劃」頭兩集幾輕鬆好笑，各演員好有喜感」、「膠膠地又幾好睇 好過白卡劇」及「每晚必追喜戱 睇完心情輕鬆」等等。

娟姐老是常出現

加入ViuTV接近5年嘅練美娟（娟姐），喺主持及演戲方面都有涉獵，而且機會仲越嚟越多，今年ViuTV唔少劇集都有佢嘅蹤影，包括《IT狗》容美娟、《反起跑線聯盟》羅白嫣芬、《季前賽》九姐、《繩角》三姑，而今次佢喺劇情飾演蕭遙嘅老婆蕭萬麗珠，戲份雖然唔算多，不過就非常搶眼。唔少網民見到劇集又有佢嘅演出後，都留言「又有娟姐」、「娟組已經取代咗Shirley 成為每套劇嘅常駐演員」、「娟姐套套都有份」及「娟姐繼續出現」等等。

多位演員演出有驚喜

《百萬同居計劃》搵嚟MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆、Jer柳應廷、黃德斌、簡慕華、Asha徐㴓喬及Jeffrey魏浚笙等人主演，唔少網民都大讚主角們有樣有演技，例如「AL啲戲幾自然喎，估唔到」、「教主做戲進步左好多 好過大叔」、「那有咁靚仔車房仔」、「Asha正」、「簡慕華好靚女keep得好好」、「簡慕華靚到」、「Keep得勁好 好鬼鍾意佢」、「jeffrey啲戲真係好自然 成個package真係好屈機 佢出場個一節極搶眼」及「Omg 煨sir真係好cute」等等。除咗主角們獲好評之外，一班配角同樣獲得網民關注，當中包括麗英及Crystal，大讚佢哋「麗英做得幾好」、「麗英又係幾突破」及「Crystal好靚」等等。

期待阿Jer演出

唔少劇中主角已經陸續登場，不過阿Jer飾演嘅蘇B就仲未出場，所以唔少網民都留言話好期待阿Jer嘅演出「究竟柳柳第幾集出呀？」、「牙Jer幾時出」、「唔該柳快啲出場」及「超級期待蘇B」等等。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉