百萬同居計劃｜徐㴓喬聽到Anson Lo呼吸聲好緊張 反差萌魏浚笙：想演有內涵角色

香港地寸金尺土，劏房租金隨時冠絕全球。如果可免租金入住豪宅，住滿半年更可獲一百萬，相信不少人都會「𦧲飯應」，到底世界「有無咁大隻蛤乸隨街跳」？將於下周一(5日)開播的ViuTV原創劇《百萬同居計劃》，講述幾位參加者為了一百萬同居半年，Jeffrey(魏浚笙)和徐㴓喬(Asha)在劇中展開另類同居，更會跟演與MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)大搞「三角關係」。談起與Anson Lo演情侶，Asha突然害羞起來，更說兩人深情對望，近到聽到對方呼吸聲，聽到好葡萄的Jeffrey高呼：「Oh My God！」

假如兩人真同居 Jeffrey與Asha首次合作拍劇，談到彼此印象時，Asha形容Jeffrey無處不在，無論逛街、行商場、搭電梯、看電視等，都不難找到他的影蹤，「煨Sir」瞬間化身廣告中的男神，「無論是哪一面的Jeffrey，都有很多正能量帶來，總之都是開心的，每次拍戲表現都專業。」Jeffrey亦禮上往來，「起初她是比較冷酷，感覺難以接近，但是認識下去，就被她的熱情打動了，原來好有火，今次合作撞出很多化學作用。」假如兩人「真同居」，對方有甚麼最吸引之處？Asha稍作思考答道，「Jeffrey能營造一種，哄你開心的感覺，即使返工有幾攰或唔開心，都會有個開心果迎接你！不過他太忙經常不在家，可能會令我好空虛和孤單。」現年24歲的Jeffrey竟大膽形容31歲的Asha似家姐，他澄清道：「她好顧及別人的感受，像會買外賣俾細佬食的家姐。我覺得她是easy going 的人，同居最緊要溝通，其實大家來自不同家庭，相處一定有衝突，要互相尊重。」劇中角色各懷著不同原因參加同居計劃，猜疑爭執是必然，但一同經歷患難，各有改變與成長，也就生出「家」的感覺。

德斌接近完美 Asha 不敢埋身 《百萬同居計劃》原計劃起用《大叔的愛》原班底演員，但Edan因檔期問題未能參與，由Jeffrey頂上，問他可感壓力？Jeffrey直言接曾向Edan問意見，好兄弟力撐表示「有機會當然要上」，令他放下心頭大石。至於融入團隊方面，Jeffrey自信滿滿的表示，「以我那種溫暖，去暖化別人……從來冇怕過！」自己與德斌一拍即合，經常交流健身心得，「德斌兄很厲害，簡直是完美的男人，走出來有氣勢又有型，謙虛得來又多道理，道理得來又有教養。」Asha形容兩位肌肉猛男如孖公仔，更自爆《大叔》時不敢與德斌說話，今次則瘋狂集郵，「那時我好收埋自己，沒跟德斌說兩句話，因為怕亂說話得罪他，今次沒那麼尷尬，有好多家庭歡樂的群戲。」

最強情敵 Anson Lo Asha演的「包包」則是時裝設計師，因崇拜上司霍姐(簡慕華飾)而參加百萬同居計劃，Jeffrey演「富二代」李希然(阿希)，從大學開始明戀Asha演的「包包」，為了接近女方，甘願入住豪宅做花王，並遇上由Anson Lo演的最強情敵「燈仔」。Asha自言性格跟角色大不同，「她很斯文又有禮貌，但有時候她忍不了那團火，要罵人或串人，我要找一個方法，怎樣爆發怒火而不討人厭？所以要和導演監製商討。」對Jeffrey而言最大挑戰不是與Anson Lo爭女，而是如何演活富二代角色，「他是個有錢人，同時又要帶動氣氛，但有錢人講嘢不會很地道，所以要自創一個好勁的方法……」故此，他特地參考韓劇男主角的演繹，至於有幾勁？Jeffrey大賣關子，留待劇集播出自會明白。

Jeffrey勁「葡萄」 Asha周旋與「教主」Anson Lo 和Jeffrey兩大男神之間，並與Anson Lo演情侶，「我倆在 《大叔的愛》是情敵，今次則是要很sweet的情侶，還要跟德斌和阿娟(練美娟)鬥sweet。」問到與「萬人迷」教主究竟有幾sweet？Asha突然害羞起來，「我們要深情對望，很接近，甚至聽到對方呼吸的聲音，好緊張，都驚會唔會太近呢？」到底兩人可有親熱戲？Asha當然不會劇透。Jeffrey立即角色上身高呼「Oh My God！」愈聽愈不是味兒，大嘆無奈，「好慘，仲要話聽到呼吸聲。」