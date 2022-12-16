百萬同居計劃｜柳應廷被重擊要害：好彩練咗硬氣功 「紅油」黃德斌成打卡熱點

由黃德斌、簡慕華、MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)和Jer(柳應廷)、魏浚笙(Jeffrey)和徐㴓喬(Asha)等合演的ViuTV劇集《百萬同居計劃》下周將進入結局篇，昨晚(14日)播出的第八集，蕭生(黃德斌飾)掟爛蘇B(柳應廷飾)的骨灰罈，蘇B在漫天飛灰下慘烈尖叫，其真正身份的秘密亦已揭盅，今晚(15日)一集，蘇B將進一步施計令咖喱哥(陳子豐飾)遇上債主。 下周二 (20日)的劇情發展更會有大打出手的場面，講述大宅眾人全員到郊外行山，其間遇上前來追債的「大聖爺」李建邦 (Suzuki)，柳應廷 (Jer)、練美娟 (娟姐) 要捱打，黃德斌、陳子豐亦慘被淋紅油。雖然劇情驚險，但戲外演員們相處融洽，鏡頭外都有講有笑，不時被劇組溫馨提示要安靜，以免打擾附近居民。

Jer及娟姐齊被打 為求效果逼真，Jer及娟姐都不介意被真打，其中Jer被Suzuki攻擊重要部位的一幕，Jer笑言真的有打中，不過他就鬼馬回應：「好彩我練咗硬氣功，我反而驚佢 (Suzuki) 隻腳痛啊！」至於被掌摑的娟姐亦非常專業，透露之前另一拍攝曾試過借位但最終穿幫，所以寧願被真打，「快快脆」完成所需鏡頭。 德斌子豐被淋紅油 德斌為救簡慕華 (Rachel) 而被淋得背面全是紅油，Rachel、娟姐等女演員大讚德斌好勇，停機後更一起拍照留念，娟姐笑言德斌成了「打卡熱點」。談到遭淋紅油的感受，德斌就表示「濕濕碎」，又謂：「之前都有拍過呢啲戲份，嗰次仲係冇得擋，今次都已經好好有件外套擋住。」