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娛樂
2022-12-16 18:03:22

百萬同居計劃｜柳應廷Jer被重擊要害：好彩練咗硬氣功 「紅油」黃德斌成打卡熱點

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Jer被Suzuki攻擊重要部位，露出痛苦表情

Jer被Suzuki攻擊重要部位，露出痛苦表情。

由黃德斌、簡慕華、MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)和Jer(柳應廷)、魏浚笙(Jeffrey)和徐㴓喬(Asha)等合演的ViuTV劇集《百萬同居計劃》下周將進入結局篇，昨晚(14日)播出的第八集，蕭生(黃德斌飾)掟爛蘇B(柳應廷飾)的骨灰罈，蘇B在漫天飛灰下慘烈尖叫，其真正身份的秘密亦已揭盅，今晚(15日)一集，蘇B將進一步施計令咖喱哥(陳子豐飾)遇上債主。

下周二 (20日)的劇情發展更會有大打出手的場面，講述大宅眾人全員到郊外行山其間遇上前來追債的「大聖爺」李建邦 (Suzuki)，柳應廷 (Jer)、練美娟 (娟姐) 要捱打，黃德斌、陳子豐亦慘被淋紅油。雖然劇情驚險但戲外演員們相處融洽鏡頭外都有講有笑不時被劇組溫馨提示要安靜以免打擾附近居民。

黃德斌演的蕭生掟爛蘇B(柳應廷飾)的骨灰罈，欲揭穿其身份。 Jer演的蘇B在漫天飛灰下慘烈尖叫。 Jer演的蘇B真正身份已被揭盅。

Jer及娟姐齊被打

為求效果逼真Jer及娟姐都不介意被真打其中Jer被Suzuki攻擊重要部位的一幕Jer笑言真的有打中不過他就鬼馬回應：「好彩我練咗硬氣功，我反而驚佢 (Suzuki) 隻腳痛啊！至於被掌摑的娟姐亦非常專業透露之前另一拍攝曾試過借位但最終穿幫所以寧願被真打，「快快脆完成所需鏡頭。

德斌子豐被淋紅油 

德斌為救簡慕華 (Rachel) 而被淋得背面全是紅油Rachel、娟姐等女演員大讚德斌好勇停機後更一起拍照留念娟姐笑言德斌成了打卡熱點。談到遭淋紅油的感受，德斌就表示「濕濕碎」，又謂：「之前都有拍過呢啲戲份，嗰次仲係冇得擋今次都已經好好有件外套擋住。」

慘被淋紅油的德斌成簡慕華的打卡點。 大宅眾人到郊外行山，遇上前來追債的「大聖爺」Suzuki 娟姐被掌摑。 德斌為救簡慕華而被淋得背面全是紅油. 德斌成為簡慕華、娟姐「打卡熱點」 子豐亦被淋全身紅油

今晚(16日)第9集劇情：Anson Lo與Asha擦出愛火

燈仔向霍姐提出正式入職公司做學徒長工，霍姐接受並鼓勵，Lucky卻仍然誤以為燈仔因為愛上自己才入職。燈仔到公司板房認識了仙姐 (吳沅儀 飾) ，但仙姐看起來卻不太易相處，燈仔努力堅持下去。

 蘇B下藥令阿希和易先生肚痾，從而製造機會逼咖喱哥外出，使得他差點遇上大聖爺 (李建邦 飾) 燈仔間接幫助了阿包解決時裝展的困難，而阿包亦解開了與上司阿慈 (張紋嘉 飾) 的心結。燈仔帶阿包到海邊看星放鬆，兩人感情默默滋長，結伴回家時卻被阿希看見

Anson Lo與Asha在劇中擦出愛火花。(《百萬同居計劃》劇照) Anson Lo與Asha在劇中互生好感。(《百萬同居計劃》劇照) 吳沅儀亦有份參演，與Anson Lo有不少對手戲。(《百萬同居計劃》劇照) 《百萬同居計劃》劇照 《百萬同居計劃》劇照
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