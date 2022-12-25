百萬同居計劃｜簡慕華讚Jer藝術型演戲滿驚喜 與陳俞希一拍即合獻計孖住拍綜藝

ViuTV劇集《百萬同居計劃》昨晚平安夜(24日)播放大結局，簡慕華(Rachel)在劇中化身冷艷霸氣「黑寡婦」霍姐，同時又是滿有愛與包容的大宅女主人，繼《大叔的愛》後再次為觀眾帶來驚喜。劇集沿用《大叔》原班底演員，並有多位新成員如Jeffrey(魏浚笙)、Jer(柳應廷) 加盟，昨晚霍姐挨在蘇B(柳應廷飾)安祥離世的畫面，讓不少觀眾黯然神傷，Rachel亦大讚Jer是藝術型演員，演戲與唱歌都非常用心又投入。戲外，Rachel與演其下屬的陳俞希(Hailey)初次合作，一拍即合，經常相約飯聚、做運動又交流養寵物心得，非常「啱嘴形」，兩人更密謀合作主持綜藝節目，實行寓工作於娛樂，旅遊吃喝玩樂拍住上。

話事人想做 鵪鶉 Rachel是公認實力派演員，今次演霍姐塗深色「中毒唇膏」一出場就霸氣十足，在麗英的FF情節中演「獨家村」唱K蒲吧，破格演出獲網民大讚，她直言，過往多演服從聽話的角色，「真的第一次演這類型角色，未試過這麼冷酷和兇，希望帶來新鮮感，又擔心觀眾反應，但暫時未聽到罵聲，已算過關。」ViuTV「一姐」Hailey演霍姐下屬，是第二把交椅，「可能大家都叫我一姐，通常找我演阿姐級上司角色，反過來我好想做鵪鶉角色。」原來兩人真實相處，Hailey確是「話事人」，「我好鍾意設計行程，例如去哪裡吃飯或訂位，我跟朋友去旅行，她們就是不帶腦，全由我安排。」Rachel笑言Hailey就像為她打點一切的「老公」，她自爆，「我一見到她，就可以不帶腦出街，好舒服，因為我好鍾意接受order，所以跟她很合襯。」

「腦震盪」構思綜藝新點子 兩人性格一凹一凸，Rachel 更已加入Hailey的朋友圈，可想過一起主持綜藝節目？她們齊聲叫好，隨即「腦震盪」熱烈討論新點子，既是《空肚食宵夜》的「八婆」，早前在《食得怪先好嗌》吃盡各地「騎呢美食」的Hailey，連環發問：「你是否不能玩太刺激的運動？鍾唔鍾意食怪嘢？我諗觀眾都會好想知。」Rachel答道，「我的胃口不大，但鍾意試新嘢，但如果你要我食昆蟲，就唔得。(笨豬跳、跳降傘可以嗎？)我冇諗過笨豬跳，但諗過跳降傘，只是未踏出這一步。」Hailey分享經驗之談，「若是自己一個，未必會下定決心去做，但拍節目通常都會試，而且唔使自己俾錢……」除了旅遊吃喝節目，Hailey還建議真人騷遊戲節目，「狼人殺」、「打麻雀」，Rachel聞言即興奮和應。

擔心與觀眾期望有落差 談到兩人最深刻的對手戲，Rachel表示有場戲是將公司業務交給Hailey，「其實挺感動，我交給她做接班人的時候，那個感覺是很真心。」Hailey代入角色表示，「一定有幻想過會坐上司的位置，但當真實發生時，始終有些驚訝，既害怕又開心。」作為演員，大概也幻想做主角或期待演具挑戰性角色，她坦言，情景相似，「若突然找我演不一樣的角色，我諗都會有這種緊張，正如她演霍姐，因為冇試過，好怕處理得不好，與觀眾期望有落差。」Rachel補充說，「其實每次接到新角色都好興奮，但像考試亦有壓力，事前要做功課，其實你心跳加速又顫抖，但要收起好驚的感覺。」

捉教主手自肥 Hailey與Anson Lo(盧瀚霆)握手自肥兼被張紋嘉(Crystal)「胸襲」的情節，為人津津樂道，她自爆，「我們覺得介紹認識一個人，應該要握手吧。當然事先也有排練過，因為辦公室的戲不能玩得太癲。」Rachel太讚她肯豁出去，Hailey笑言，「Crystal拍我(胸部)，但我覺得冇所謂，因為大家是女生嘛！」至於握著教教主Anson Lo的手不放？她沾沾自喜表示，「只有我能捉住他的手一邊不放，握著咁耐，粉絲好似很激動。」話說回來，Hailey是《全民造星》主持，可說是見證著Anson Lo從素人參賽者到成為教主的歷程，她笑言昔日的小弟弟，身價已截然不同，「我仲記得Anson好早就被淘汰(30強止步)，那時我安慰他說不要氣餒，不用太介意，可能公司稍後有工作搵你，叫他要繼續續跳舞，因為他跳得好勁。短短幾年，現在已完全不一樣！」

大讚Jer乖仔又專業 Rachel繼《大叔的愛》後再與跟Anson Lo合作，兩人有不少對手戲，「不論在演戲或消化劇本和導演的話，都是跳級地進步，現已是中級組了。」至於新加盟的拍擋，Rachel大讚滿有火花，「例如Jeffrey(魏浚笙)或霍哥，有很多估唔到的反應，無論是對白或應對我們，都是較新鮮的反應。」而劇中霍姐與蘇B一段真真假假的母子情，令人動容又心傷，首次與Jer合作的Rachel就對阿仔讚不絕口，「可能角色設定他是搞屎棍，他真的好用心去演繹角色，例如拍喊戲，他一早就預備情緒，好乖又好專業。他唱歌好入戲，原來演戲都可以，所以我覺得他好厲害，真係藝術家，要有藝術潛能才能有這發揮。」Hailey坦言，向來對阿Jer的歌聲有信心，估不到演戲都很有驚喜，「在電影《阿媽有了第二個》，第一次睇看他演戲，我也覺得意想不到。」