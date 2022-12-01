百萬同居計劃｜黃德斌讚Anson Lo變成熟 與Jeffrey比賽輕鬆取勝(有片)

黃德斌與魏浚笙(Jeffrey)今日出席新劇《百萬同居計劃》宣傳，席間Jeffrey被柳應廷(Jer)挑戰拗手瓜，並擊敗對方。問到Jeffrey有否跟德斌拗手瓜，沒料到他表示要待對方70歲才敢挑戰，因為德斌出名大力。至於德斌則笑稱Jeffrey時常向他挑機，但他認為Jeffrey應該先多練習，免得到時令他大感挫敗。德斌又透露曾與Jeffrey比賽做引體上升，結果輕易勝出。Jeffrey憶述當時做了十五、六下，但德斌已輕鬆做出二、三十下，坦言輸得心服口服。德斌聞言大爆Jeffrey當時做到嘔。

讚Anson Lo變成熟

問到若《百》劇收視好，會否考慮除衫慶祝，Jeffrey自言已除得太多，應該交由德斌負責，而德斌則認為自己除衫缺乏吸引力，還是大家比賽做引體上升較好。談及今次再與年青演員合作，德斌表示很開心，同時擦出不少火花，「佢哋好易入戲，大家撞出嚟啲嘢都好好睇！」提到德斌跟Jeffrey感情好得一齊食糖水，他笑言「巨星」叫到一定要去，怕對方不開心。他又點名大讚Anson Lo進步了不少，整個人變得成熟，信心增加了，認為眾人都可以獨當一面。

提到Jeffrey的女友日前入院做手術，他未有透露女友出了甚麼毛病，但指對方的情況良好，並會盡量抽時間陪伴她，「我廚藝欠佳，所以只好買些較健康的外賣給她。」