百萬同居計劃｜ Anson Lo回應神徒提問 自爆最難要放棄本身的言行舉止

由Anson Lo(盧瀚霆)、Jer (柳應廷)、Jeffrey(魏浚笙)、簡慕華和黃德斌等主演的《百萬同居計劃》前晚(24日)已經大結局，Anson Lo日前在社交網感謝每一位的支持，並表示遲一些再跟大家分享感想。
完全放低Anson Lo
昨晚(25日)，他在Ig 限時動態表示聖誕節想來一點新意思，並決定以「你問我答」的方法，跟大家分享劇後感，當中有人問到：「做燈仔呢個角色最難係咩？」 Anson Lo 坦言最難的就是要完全放棄Anson Lo本身的言行舉止，並寫道：「在準備這個角色時特别處理了燈仔聲線高與低、他說話時的速度，對我而言燈仔隨性的性格，他說話是速度很快 ，當下想到什麼就說什麼，而且走路和坐姿，也帶有少許懶洋洋的感覺」他自爆用了頭兩三天的拍攝日子穩固這幾點，更笑言燈仔真的太不像自己平時的習慣。
學唔識甫pose 有難度
今日中午，教主Anson Lo表示昨晚太倦早睡，今日繼續回覆神徒的提問，作為廣告商寵兒，擺甫士對教主來說沒難度，但燈仔卻對擺甫士零認識，他直言，「roll機前試了20-30個pose，最後選了10個，的確有一點難度，最在正常和終極浮誇之中取一個平衡，這也是全套劇演繹的一個學問。」他表示拍劇的兩三個月很累，同時要拍《百萬同居計劃》和《季前賽》，又要拍《King Kong》MV，兼顧擔任演唱會嘉賓、排舞和拍廣告，每天至少跑兩至三個行程，唯有「頂硬上」，不過過程中與劇組討論如何演繹「燈仔」，獲益良多。
狂食雞子
不少神徒都好奇演員爆肚情況，Anson Lo就大爆有80%場口 ，各演員都因應角色性格爆肚，他亦臨場為燈仔加入粗俗用字和反應。劇中另一場備受關注的戲，是Jeffrey演阿希衝入谷室向燈仔「示愛」，被問到最深感受，他就表示「好凍」；另外，有場打邊爐慶功的戲， Lucky(麗英飾)發現與燈仔同樣愛吃雞子，到底Anson Lo有沒有食雞子？他直言，「食咗好多，本身真係唔太鍾意食。」可說是為藝術犧牲了。