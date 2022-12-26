百萬同居計劃｜ Anson Lo回應神徒提問 自爆最難要放棄本身的言行舉止

Anson Lo分享在《百萬同居計劃》演燈仔的體驗。

由Anson Lo(盧瀚霆)、Jer (柳應廷)、Jeffrey(魏浚笙)、簡慕華和黃德斌等主演的《百萬同居計劃》前晚(24日)已經大結局，Anson Lo日前在社交網感謝每一位的支持，並表示遲一些再跟大家分享感想。

完全放低 Anson Lo 昨晚(25日)，他在Ig 限時動態表示聖誕節想來一點新意思，並決定以「你問我答」的方法，跟大家分享劇後感，當中有人問到：「做燈仔呢個角色最難係咩？」 Anson Lo 坦言最難的就是要完全放棄Anson Lo本身的言行舉止，並寫道：「在準備這個角色時特别處理了燈仔聲線高與低、他說話時的速度，對我而言燈仔隨性的性格，他說話是速度很快 ，當下想到什麼就說什麼，而且走路和坐姿，也帶有少許懶洋洋的感覺」他自爆用了頭兩三天的拍攝日子穩固這幾點，更笑言燈仔真的太不像自己平時的習慣。

學唔識甫pose 有難度 今日中午，教主Anson Lo表示昨晚太倦早睡，今日繼續回覆神徒的提問，作為廣告商寵兒，擺甫士對教主來說沒難度，但燈仔卻對擺甫士零認識，他直言，「roll機前試了20-30個pose，最後選了10個，的確有一點難度，最在正常和終極浮誇之中取一個平衡，這也是全套劇演繹的一個學問。」他表示拍劇的兩三個月很累，同時要拍《百萬同居計劃》和《季前賽》，又要拍《King Kong》MV，兼顧擔任演唱會嘉賓、排舞和拍廣告，每天至少跑兩至三個行程，唯有「頂硬上」，不過過程中與劇組討論如何演繹「燈仔」，獲益良多。