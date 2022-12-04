百萬同居計劃｜Anson Lo盧瀚霆練大隻預告有性感演出 Jer柳應廷自爆為藝術犧牲「真跣低」

ViuTV原創劇《百萬同居計劃》將於明晚(5日)首播，除了《大叔的愛》原班底演員、黃德斌、簡慕華、Anson Lo(盧瀚霆)、徐㴓喬(Asha)等，還有新加盟的柳應廷(Jer)和Jeffrey(魏浚笙)，兩位MIRROR成員早前接受本報訪問，形容劇集走超現實的荒誕路線，同一屋簷下，每位成員均各有騎呢怪誕之處，務求讓觀眾輕輕鬆鬆減壓。

劇集講述城中知名女強人「黑寡婦」霍姐(簡慕華飾)，招募不同人士參加「百萬同居計劃」，所有參加者入住豪華大宅，期間必須嚴受規則，例如5時起身做早操，晚上八時必須回家吃飯，一人犯規，集體受罰。一班沒血緣的人同住，到底會炒大鑊？或是培養出如同家人的感情？