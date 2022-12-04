百萬同居計劃｜Anson Lo盧瀚霆練大隻預告有性感演出 Jer柳應廷自爆為藝術犧牲「真跣低」

ViuTV原創劇《百萬同居計劃》將於明晚(5日)首播，除了《大叔的愛》原班底演員、黃德斌、簡慕華、Anson Lo(盧瀚霆)、徐㴓喬(Asha)等，還有新加盟的柳應廷(Jer)和Jeffrey(魏浚笙)，兩位MIRROR成員早前接受本報訪問，形容劇集走超現實的荒誕路線，同一屋簷下，每位成員均各有騎呢怪誕之處，務求讓觀眾輕輕鬆鬆減壓。
劇集講述城中知名女強人「黑寡婦」霍姐(簡慕華飾)，招募不同人士參加「百萬同居計劃」，所有參加者入住豪華大宅，期間必須嚴受規則，例如5時起身做早操，晚上八時必須回家吃飯，一人犯規，集體受罰。一班沒血緣的人同住，到底會炒大鑊？或是培養出如同家人的感情？
Jer演怕醜「水島」
Anson Lo飾演的燈仔和Jer飾演的蘇B，先後搬進豪宅內居住，Jer形容：「蘇B好怕醜、好溫柔，花姐形容他像我對著魯生(魯庭暉)的方式，很斯文有禮。他的髮型好奇怪，造型跟卡通人物相似，是特地為這戲設計的新造型。」其實Jer的新造型，早於拍劇期間已曝光，不少粉絲形容跟「水島太太」相似。
向《大叔的愛》致敬
至於Anson Lo飾演的燈仔是斜槓族(Slasher)，從事搬運修理送貨等勞動工作，所以要特地練大隻。Jer就大爆Anson Lo將有性感演出，Anson Lo尷尬回應：「角色設定是靚仔，但他不自覺，劇情發展是他會嘗試做model。」他又提到在戲中有場與Jeffrey在浴室內壁咚的戲，是向《大叔的愛》「田牧」咀嘴的經典場面致敬。劇中兩人原是情敵，究竟何解會「壁咚」，神徒要拭目以待！
Jer跣低 嚇親Anson Lo
兩人形容荒誕家族，毋須太認真，至於有幾荒誕搞笑？Jer就自爆在預告片中，他跣低的一幕並非演戲，「這場戲講我想避開子強曱甴，穿著襪在屋企跣低，這是真實跣底，因為有fans問我，話阿Jer跌得幾好，其實我真係跣低咗！」Anson Lo憶述當時被嚇呆了，「大家都唔知點算，導演繼續roll機就演下去」。Jer就表示撞瘀膝蓋，為藝術犧牲。
採：Grace 攝：董立華
化妝：Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre, Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre
髮型：Denny Ku @CHIC Private I salon, Man Chan @CHIC Private I salon
服裝：Lane Crawford, Harrison Wong, Giuseppe Zanotti
造型：PIPA Creative