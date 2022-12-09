百萬同居計劃｜Anson Lo盧瀚霆與Asha觸電對望好尷尬 Jer柳應廷被爆為「食」扭計掉眼淚(有片)

ViuTV新劇《百萬同居計劃》已於本周一(5日)首播，劇情圍繞一班陌生人「同居」半年的生活，其中兩位是Anson Lo(AL, 盧瀚霆)演的燈仔和由Jer(柳應廷)演的蘇B。能成為同居室友總帶著愛，皆因難遮掩彼此最真實一面。作為MIRROR成員，出道4年以來，因工作關係經常朝夕共對，早已見盡真性情，當問到有何可愛之處，兩人異口同聲表示，「真實一面就不可愛啦！」不可愛，但仍能包容接納，間中拿來開玩笑，正是兄弟情可愛之處。接下來就是玩互爆，Anson Lo就大爆「柳3歲」阿Jer曾經因為被禁食雞翼而哭了出來，Jer無力反擊下，只能高呼教主不可愛。

暖男變麻甩 Anson Lo與Jer繼《男排女將》後再次合作拍劇，事隔2年，兩人已先後進軍大銀幕，AL由當年的暖男Bobby，變身為麻甩的斜槓族(Slasher)燈仔，阿Jer則由內斂寡言的方丈，搖身一變成為活潑趣怪的蘇B。在劇中，AL會以搬運工人、維修汽車師傅、貨Van司機、侍應等不同身份亮相，原來他還會做模特兒，更被Jer大爆有性感演出，AL尷尬表示，「燈仔本來做勞動工作，但會被逼做model，所以要練大隻。其實我沒車牌，從未揸過車，連最簡單的揸車步驟都唔識，全靠工作人員提醒。」Jer笑言，「我幻想Anson Lo經常有七人房車接送，但他在劇中要自己揸車，觀眾可看到他另一面。」AL直言，燈仔做人沒計劃又不修邊幅，跟井井有條的他截然不同，「因為我每天也會計劃好做甚麼，好難想像沒計劃、沒目標的人生。」

戀物 情意結 咀戲無難度 至於Jer演的蘇B造型卡通化，跟花帶桔和水島太太撞樣，早被粉絲封為「水柳太太」，他形容：「蘇B好怕醜、好溫柔，花姐話似我對著魯生(魯庭暉)的模樣方式，好斯文有禮。其實他好動活潑，愛整蠱做怪，好多表情，跟我有點相似。」Jer就自爆在首條預告片中，他跣低的一幕並非演戲，「這場戲講我們想避開小強，因為著蔑就在屋企跣低，這是真實跣底。有fans問我，話阿Jer跌得幾好，因為我真係跣低咗！」 蘇B在劇集中段才加入同居行列，被Anson Lo踢爆好奸狡，原來蘇B的真正身份是霍姐(簡慕華飾)先夫的私生子，經常抱著一個盅形物體，皆因有點戀物情意結，Jer索性自爆，「我都有感情線，跟戲裡的死物有感情線，大家睇劇就會知……」Anson Lo繼續劇透，「仲會有好多接吻戲！」Jer笑言冇難度，隨手拿起一支咪示範，「我平時都可咀咀它，絕對沒問題。」不知柳柳粉們看到這場景可會尖叫，暗裡高呼想做一支咪！

拍親密戲 狂 食薄荷糖 同居半年怎會沒有感情線？Anson Lo在《大叔的愛》與徐㴓喬(Asha)爭奪Edan(呂爵安)，在《百萬》則與Asha演sweet到爆的情侶，還要跟「情敵」Jeffrey(魏浚笙)在浴室壁咚，談到跟3位對手「談情」的體驗，他笑言跟Edan是好友兄弟，拍咀戲較易應付，「跟Jeffrey的浴室戲是向《大叔的愛》致敬，那場都幾荒誕。」至於最難忘是跟Asha在石澗觸電對望， 拍戲經驗尚淺的教主高呼勁尷尬，「我們冤家路窄變拍拖對象，要近距離對望，看看是否對大家有感覺，拍咗好多次，因為要試真實距離，大家距離要幾近？好擔心對方聞到自己口氣，雖然真係冇，但每次拍前都要食薄荷糖和喉糖，令大家舒服點。」問到可擔心神徒呷醋？兩人異口同聲表示演戲毋須太認真，而且《百萬》走荒唐誇張路線，讓大家笑看同一屋簷下的荒誕家族，放工可輕鬆減壓。

嗲功無效哭出來 從《全民造星》的素人到加入MIRROR，Anson Lo與Jer在初出道時拍《MIRROR GO》齊齊去camp又外遊，一同被玩又互相糟質，不時抵死互mean嚇到爆喊彼此安慰，到去年《調教你MIRROR》又盡訴心中情，當然了解對方最不可愛一面，兩人口裡說著想調頭走，身體卻很誠實地攬頭攬頸。當談到彼此真實又可愛一面時，Anson Lo率先表示，「Jer很會嗲人。」儘管Jer即時抗議自認很man，亦難阻教主繼續踢爆「柳3歲」扭計的秘密，「他真的好小朋友，會因不能吃雞翼而哭，大家覺得出show前不應該食太多，但他好想食就會扭計，如果大家不准，他就會喊，好可愛。」Jer無法抗辯，惟有以教主的鬚根扯開話題，然後又投訴教主不可愛，令人忍俊不禁。