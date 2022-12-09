百萬同居計劃｜Jer柳應廷下周二登場 爆Anson Lo浸浴浸足兩個鐘

ViuTV劇集《百萬同居計劃》已播4集，劇集走荒誕輕鬆路線，不乏搞笑情節，大部分主要角色已經登場，由Jer(柳應廷)演的蘇B則會於下星期二(13日)播出的第六集登場，劇情講述蘇B突然拿著骨灰盅找上門，自稱是霍姐亡夫的私生子，並對亡夫「蘇先生」事情了解得一清二楚，霍姐大受打擊。燈仔(盧瀚霆飾)與阿包(徐㴓喬飾)為令霍姐接受蘇B，在扭蛋機裡抽到主題樂園活動，一眾大宅成員齊齊到主題樂園遊玩。

德斌誇張反應娟姐難招架 劇情講述同一日是剛飾演夫婦的黃德斌、練美娟(娟姐)慶祝結婚周年的大日子，德斌要出盡奇招應付兩邊，場面爆笑。為配合劇情，不時做出誇張反應，連老婆娟姐都大嘆難以招架：「同德斌做戲可以練埋急才，有時都真係接唔住佢啲反應，不過德斌都接我唔住，講緊係接唔住我成個人，因為喺劇中佢成日要抱起我。」 Anson Lo為staycation想補戲 演員們都寓工作於娛樂，拍攝前一晚就率先到樂園酒店入住，盧瀚霆(Anson Lo)直言有一種去staycation的感覺，更被同房的隊友Jer柳應廷 (Jer) 大爆他浸浴浸足兩個鐘，Anson Lo笑言多次問導演會否需要重拍或補戲，可以趁機再到酒店享受一番。

劇情預告： 第5集(12日) 燈仔 (盧瀚霆 飾)收藏了一個不速之客在房內，原來是一切怪事的始作俑者，燈仔為了安全起見，惟有繼續隱瞞下去。阿包(徐㴓喬飾)邀請燈仔做模特兒，可是燈仔並不擅長，Lucky(鄧麗英飾)主動請纓教燈仔，卻誤以為燈仔對自己有意思。 滂沱大雨，阿希 (魏浚笙 飾)一心護住勿忘草，終於打動霍姐(簡慕華飾) 讓他入屋居住。眾人仍然覺得屋內有怨靈，於是設法要打開那間不能進入的二號房，眾人乘著易先生 (霍哥 飾)入睡，偷取他的鑰匙，終於打開那間二號房，卻得悉了一個霍姐不為人知的秘密……