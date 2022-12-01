百萬同居計劃｜Jer預告開騷會除衫 Anson Lo獲Jeffrey大讚好身材(有片)

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)、柳應廷(Jer)、魏浚笙(Jeffrey)及黃德斌等今日為ViuTV新劇《百萬同居計劃》宣傳，席間Jer挑戰Jeffrey一齊拗手瓜，並由Anson Lo擔任客串裁判。Jer出盡力兼不停咆哮，仍未能將Jeffrey按低，而在旁的Anson Lo就笑過不停。Jer表示拍劇期間有不少人跟Jeffrey拗手瓜，但從來無人勝出，Jeffrey則透露上次只用了5秒就能拗贏Jer。Jer稱今次比上次有進步，維持到廿秒左右算是輸少當贏，更大爆Anson Lo比他更快被Jeffrey打敗。

Anson Lo不停要Jer除衫。

Edan無暇客串 提到《百萬同居計劃》是《大叔的愛》的延續篇，Anson Lo表示今次是一個全新的劇本，跟《大叔的愛》完全不同，希望大家看得輕輕鬆鬆，開開心心過每一晚。Jer則透露今次在劇中跟黃德斌有很多對手戲，二人開始先是敵對關係，德斌會不停調查他的底細。他透露二人有不少爆肚場口，非常好玩。 被 Jeffrey 壁咚感尷尬 問到今次可有Edan參與部份拍攝，Anson Lo稱拍攝的時間正值Edan最忙的時期，難以兼顧三部作品同時拍攝，因此他沒份客串，而他與Jer亦希望有天可以MIRROR一齊拍攝青春校園劇。提到其中一場被Jeffrey半裸壁咚的場口，Anson Lo稱那場戲拍得很尷尬，因為雙方要除上衣不停試位，也要確保自己夠大隻不會被比下去，同時又要做戲，形容當時場面一片混亂。他笑言完成拍攝之後，Jeffrey大讚他「有料到」。