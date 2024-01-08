百萬富翁重現？陳啟泰於小紅書再現亞視經典 獲網民讚忍笑高手

《百萬富翁》是亞視節目中的經典，而當年《百萬富翁》主持陳啟泰亦因而躍升成「亞視一哥」。陳啟泰近年主力內地發展，對上一次參演香港劇集已經是2020年ViuTV劇集《黑市》。現年59歲近況是積極於內地社交平台小紅書拍片。日前，陳啟泰將亞視經典《百萬富翁》重現，貫徹一向搞笑影片的風格地將問題變得極搞笑，就連網民都笑指點解陳啟泰忍到笑，大讚陳啟泰為忍笑高手。

小紅書問題搞笑 網民懷念百萬富翁 於小紅書影片中，陳啟泰穿上一身黑色西裝以《我和殭屍有個約會》「山本一夫」造型，於熟食檔展開「小紅書版《百萬富翁》」，問題相當簡單，更可以使用「錦囊」致電家庭觀眾，包括：「一斤等於幾兩？A：一百兩、B：半斤百兩、C：十兩、D：2兩」、「金庸印象最深刻是？A：郭靖、B：黃蓉、C：小龍女、D：尹光」。網民紛紛留言表示好懷念《百萬富翁》：「真心好希望重啟百萬富翁」、「以前非常喜歡看百萬富翁」、「好好笑，如何可以忍住不笑場」、「哇，我哋嘅童年回憶啊」、「回憶殺」等等。又有網民指59歲陳啟泰都係咁靚仔，亦有網民指陳啟泰發福不少及眼角下垂，討論度十足。