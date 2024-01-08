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娛樂
2024-01-08 15:30:00

百萬富翁重現？陳啟泰於小紅書再現亞視經典 獲網民讚忍笑高手

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百萬富翁重現？陳啟泰於小紅書再現亞視經典 獲網民讚忍笑高手

百萬富翁重現？陳啟泰於小紅書再現亞視經典 獲網民讚忍笑高手

《百萬富翁》是亞視節目中的經典，而當年《百萬富翁》主持陳啟泰亦因而躍升成「亞視一哥」。陳啟泰近年主力內地發展，對上一次參演香港劇集已經是2020年ViuTV劇集《黑市》。現年59歲近況是積極於內地社交平台小紅書拍片。日前，陳啟泰將亞視經典《百萬富翁》重現，貫徹一向搞笑影片的風格地將問題變得極搞笑，就連網民都笑指點解陳啟泰忍到笑，大讚陳啟泰為忍笑高手。

百萬富翁是陳啟泰代表作，他在小紅書重現亞視經典，其中一條問題是一斤等於幾兩？（小紅書截圖） 百萬富翁是陳啟泰代表作，他在小紅書重現亞視經典，其中一條問題是一斤等於幾兩？（小紅書截圖） 百萬富翁是陳啟泰代表作，他在小紅書重現亞視經典，其中一條問題是金庸印象最深刻是？（小紅書截圖） 百萬富翁是陳啟泰代表作，他在小紅書重現亞視經典，討論度十足（小紅書截圖） 百萬富翁是陳啟泰代表作，他在小紅書重現亞視經典，討論度十足（小紅書截圖） 百萬富翁是陳啟泰代表作，他在小紅書重現亞視經典（小紅書截圖）

小紅書問題搞笑 網民懷念百萬富翁

於小紅書影片中，陳啟泰穿上一身黑色西裝以《我和殭屍有個約會》「山本一夫」造型，於熟食檔展開「小紅書版《百萬富翁》」，問題相當簡單，更可以使用「錦囊」致電家庭觀眾，包括：「一斤等於幾兩？A：一百兩、B：半斤百兩、C：十兩、D：2兩」、「金庸印象最深刻是？A：郭靖、B：黃蓉、C：小龍女、D：尹光」。網民紛紛留言表示好懷念《百萬富翁》：「真心好希望重啟百萬富翁」、「以前非常喜歡看百萬富翁」、「好好笑，如何可以忍住不笑場」、「哇，我哋嘅童年回憶啊」、「回憶殺」等等。又有網民指59歲陳啟泰都係咁靚仔，亦有網民指陳啟泰發福不少及眼角下垂，討論度十足。

百萬富翁由陳啟泰主持，是亞視經典節目，陳芷菁及鄧光榮回答「以下那部不是莎士比亞四大悲劇之一？」被網民無限Loop（影片截圖） 百萬富翁由陳啟泰主持，是亞視經典節目，當中陳芷菁及鄧光榮「拍定手先」成為經典Meme圖（影片截圖） 百萬富翁由陳啟泰主持，是亞視經典節目，當中陳芷菁及鄧光榮「拍定手先」成為經典Meme圖，陳啟泰高呼「八千大元」（影片截圖） 百萬富翁由陳啟泰主持，是亞視經典節目，當中陳芷菁及鄧光榮「拍定手先」成為經典Meme圖（影片截圖） 百萬富翁由陳啟泰主持，是亞視經典節目（影片截圖） 百萬富翁由陳啟泰主持，是亞視經典節目（影片截圖） 百萬富翁由陳啟泰主持，是亞視經典節目（影片截圖）

陳啟泰曾主持TVB節目《香港早晨》，出演《新紮師兄續集》、《我本善良》等劇集。陳啟泰於1998年過檔亞洲電視拍攝《我和殭屍有個約會》演技獲關注，再被高層睇中擔任《百萬富翁》主持，陳啟泰曾經笑指覺得當時高層揀佢係因為自己夠木獨。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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