皇室堡《長江7號》主題布置迎中秋 Yumi Aska Oliver滿滿童年回憶

星夢歌手鍾柔美(Yumi)、張馳豪(Aska)以及弟弟「2023年全球先生」香港代表張馳傑(Oliver)，昨日在皇室堡出席《皇室堡 X《長江7號》天外飛仙》7仔迎中秋活動，與現場粉絲們玩遊戲，提前慶祝團圓。最近忙於兼顧唱歌事業和學業的Yumi表示，「可以在《長江7號》經典電影場景中，回憶起讀書時的快樂自在，可愛的主角7仔十分讓人憐愛。」3人又分享了《長江7號》電影中的父子情節，並感動不已。Aska和Oliver說：「自己與家人的關係也同樣很好，已經預訂了餐廳，一家人將度過團圓的中秋正日，團圓圓滿。」中秋節即將到來，華人置業集團行政總裁劉陳凱韻(甘比)，特別送上了「7仔毛絨公仔」給3位嘉賓，以感謝他們出席活動。

活動上，Aska和弟弟Oliver全力玩遊戲，展現出他們最擅長的才華來取悅Yumi。Aska用結他自彈自唱情歌，全場觀眾都被他的才華深深折服。肌肉健壯的Oliver，果然是「2023年全球先生」香港代表，每個帥氣的姿勢都讓全場觀眾尖叫。兩人的才子風度，讓Yumi難以選擇最出色的伴侶來度過中秋。另一項遊戲中，3人與粉絲們一起製作充滿中秋氣息的7仔主題燈籠，他們以各種富有創意的設計競相爭取全場掌聲。Yumi在遊戲中分享了小時候非常喜歡玩燈籠和猜燈謎，月餅也是她喜歡的節慶食品之一。Aska和Yumi分別以溫柔的情歌和跳舞唱歌的風格現場演唱，台下的粉絲們聽得入迷，將現場氣氛推至最高點。