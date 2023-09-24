熱門搜尋:
過渡性房屋 杭州亞運 張家朗 何詩蓓 iPhone 15 JPEX 林作 中秋節2023 莊鍶敏 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 網上熱話 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 BLACKPINK
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-09-24 15:01:02

皇室堡《長江7號》主題布置迎中秋 Yumi Aska Oliver滿滿童年回憶

分享：
生活

望見皇室堡《長江7號》的主題布置，Yumi充滿回憶。

星夢歌手鍾柔美(Yumi)、張馳豪(Aska)以及弟弟「2023年全球先生」香港代表張馳傑(Oliver)，昨日在皇室堡出席《皇室堡 X《長江7號》天外飛仙》7仔迎中秋活動，與現場粉絲們玩遊戲，提前慶祝團圓。最近忙於兼顧唱歌事業和學業的Yumi表示，「可以在《長江7號》經典電影場景中，回憶起讀書時的快樂自在，可愛的主角7仔十分讓人憐愛。」3人又分享了《長江7號》電影中的父子情節，並感動不已。AskaOliver說：「自己與家人的關係也同樣很好，已經預訂了餐廳，一家人將度過團圓的中秋正日，團圓圓滿。」中秋節即將到來，華人置業集團行政總裁劉陳凱韻(甘比)，特別送上了「7仔毛絨公仔」給3位嘉賓，以感謝他們出席活動。

生活

Aska自彈自唱，贏得一班歌迷喝彩。

活動上，Aska和弟弟Oliver全力玩遊戲，展現出他們最擅長的才華來取悅YumiAska用結他自彈自唱情歌，全場觀眾都被他的才華深深折服。肌肉健壯的Oliver，果然是「2023年全球先生」香港代表，每個帥氣的姿勢都讓全場觀眾尖叫。兩人的才子風度，讓Yumi難以選擇最出色的伴侶來度過中秋。另一項遊戲中，3人與粉絲們一起製作充滿中秋氣息的7仔主題燈籠，他們以各種富有創意的設計競相爭取全場掌聲。Yumi在遊戲中分享了小時候非常喜歡玩燈籠和猜燈謎，月餅也是她喜歡的節慶食品之一。AskaYumi分別以溫柔的情歌和跳舞唱歌的風格現場演唱，台下的粉絲們聽得入迷，將現場氣氛推至最高點。

生活

Oliver獲得甚多女性fans支持。

TVB J2 台將101日播《長江7號》

此外，由即日起至1031日歡迎大家到《皇室堡 X《長江7號》天外飛仙》大型主題布置影相， 除了4大場景打卡，場內還展出珍貴的《長江7號》電影手稿、幕後珍藏劇照及道具，大家 可以透過展品去了解更多《長江7號》的製作過程。《長江7號》影迷千萬不可以錯過「《長江7號》天外飛仙 URDU 期間限定店」入手會場限定的周邊產品，WINDSOR CLUB 會員即日 起於皇室堡以電子貨幣消費滿 $700，可以換領奶皇味及伯爵茶味的「7 仔天外飛仙迷你 月餅」1 套，等 7 仔陪住你團圓迎中秋。另外 TVB J2 台將於101(星期日)晚上 9 時播映《長江7號》，切勿錯過。

生活

Yumi、甘比與身旁的兩位型男Aska和Oliver一起拍照留念。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受