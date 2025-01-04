盛勁為指老婆非「贏在起跑線」 得知麥明詩懷孕被批反應冷淡

前港姐冠軍麥明詩（Louisa）在過去2024年喜事重重，日前，她在社交網分享一段短片回顧過去一年每個重要的時刻 ；片中除了有她與機師老公盛勁為的結婚片段外，當中記錄了老公得知其懷孕的一刻，但盛勁為的反應卻惹來網民批評。
高EQ以10字回應
麥明詩以「超級瘋狂的一年」來形容2024年，短片其中一幕是她在洗手間拿着驗孕棒，得知懷孕後便一臉喜悅走去房間，將驗孕棒遞給老公看，怎料赤裸上身的盛勁為看過驗孕棒後後，沒有太多表情，後來才露出笑容，反應平淡，有網民就留言表示：「那男的知道你懷孕，沒看出來有多高興」，而麥明詩再次發揮高EQ本色，大方回覆：「因為他對自己挺有信心。」同時亦有網民送上祝賀，麥明詩亦有回覆謂：「將會是更多的挑戰，更忙碌的生活！」
另外，盛勁為最近亦在小紅書開設帳號與網民互動，日前他大方提及自己的出身和成為機師的道路，並指曾因英文差兩度考機師失敗；而文中他更大讚老婆並非別人所講的「贏在起跑線」，他指和麥明詩相識超過十年，見證了她努力工作及不為人知的奮鬥路：「從無數的通宵拍攝，到面對及接納公眾批評，再自省及進步，這些歷煉提升了她的意志及堅韌精神。」有網民留言祝盛勁為揸飛機「起落平安」，麥明詩則坦言：「有時真的挺擔心的」，而盛勁為就安撫老婆：「對的，我會很小心」，相當恩愛。