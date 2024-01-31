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娛樂
2024-01-31 18:26:48

盛勁為自稱做「麥生」 麥明詩老竇叫林盛斌過幾招俾女婿

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盛勁為用「巨鑽」向麥明詩求婚。

麥明詩與盛勁為拍拖3年，昨日二人在社交平台宣布婚訊並公開多條求婚影片，最令人意外的是今次是女向男求婚，盛勁為之後亦用「巨鑽」反向麥明詩求婚，他們的舉動引來不少網民熱烈討論，更大讚二人非常浪漫。

從他們上載的求婚影片見到麥明詩中了新冠肺炎期間，盛勁為在她身旁照料，更不戴口罩，而麥明詩又會化身做柴可夫司機去機場接盛勁為放工，並送上生日蛋糕，盛勁為表現非常開心及感恩。由於是女向男求婚，鄭衍鋒問麥明詩當日有沒有下跪，對方答有，但她希望留點幻想空間給大家。

盛勁為自稱做麥生

前無綫藝人陳欣茵留言說︰「congratulations盛生盛太！」，盛勁為搞笑回覆謂︰「都可以叫我做麥生。」而真正麥生，即麥明詩老竇留言說︰「希望係多個仔，而唔係少個女。」 及「你要愛她，照顧她，保護她。」盛勁為表示：「我會愛護她，照顧她，保護她。」

麥父叫Bob過幾招

由於麥明詩開到聲想生B，即代表二人已有共識，林盛斌(Bob)留言恭賀二人說︰「恭喜晒，快啲生返幾件先啦！」盛勁回覆：「多謝Bob爺，要學你生番好多件！」麥明詩老竇即tagBob留言:「過幾招畀佢哋啦！」可見兩老非常恨抱孫！

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盛勁為在《#後生仔傾吓偈》曾被陸浩明狂問他跟麥明詩的關係，陸浩明可說是半個媒人，他留言恭賀二人時，盛勁為多謝他謂：「多謝6號，你有份推波助瀾嫁！」

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