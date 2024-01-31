盛勁為自稱做「麥生」 麥明詩老竇叫林盛斌過幾招俾女婿

麥明詩與盛勁為拍拖3年，昨日二人在社交平台宣布婚訊並公開多條求婚影片，最令人意外的是今次是女向男求婚，盛勁為之後亦用「巨鑽」反向麥明詩求婚，他們的舉動引來不少網民熱烈討論，更大讚二人非常浪漫。

從他們上載的求婚影片見到麥明詩中了新冠肺炎期間，盛勁為在她身旁照料，更不戴口罩，而麥明詩又會化身做柴可夫司機去機場接盛勁為放工，並送上生日蛋糕，盛勁為表現非常開心及感恩。由於是女向男求婚，鄭衍鋒問麥明詩當日有沒有下跪，對方答有，但她希望留點幻想空間給大家。