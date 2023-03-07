盛品儒太太蔡一鳳斷供豪宅被入稟追數 賣出單位以2710萬成交

亞視前高層盛品儒太太、名媛蔡一鳳(Michelle)，上周爆出她與胞弟蔡一龍突然被南豐財務公司入稟高等法院追債；事緣2017年7月，蔡一鳳為蔡一龍作按揭擔保，購入南豐旗下位於筲箕灣「香島」的一個面積約1179呎單位，蔡氏姊弟當年以約3300萬買入。上周原告南豐財務公司要求蔡一龍及蔡一鳳清還欠交供款，入稟狀卻未有提及欠款總額。Michelle表示今年1月已經去信南豐財務想友好協商拍賣事宜，不獲任何回覆，卻突然看到新聞自己成為被告。

Michelle接受訪問曾大呻管理公司不友善，她早想賣掉單位，同時面對加息問題，她為免單位變負資產，所以不介意南豐收走拍賣。Michelle表示若不是南豐財務公司加息太高，她會考慮替弟弟續供。過去一年曾蝕讓開價2800萬，甚至月租5萬乏人問津，她表示如果發展商的財務公司以2700萬賣，扣除貸款餘額2200萬，最終他們還可以收到500萬差額，算是蝕少當羸。