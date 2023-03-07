盛品儒太太蔡一鳳斷供豪宅被入稟追數 賣出單位以2710萬成交

亞視前高層盛品儒太太、名媛蔡一鳳(Michelle)，上周爆出她與胞弟蔡一龍突然被南豐財務公司入稟高等法院追債；事緣2017年7月，蔡一鳳為蔡一龍作按揭擔保，購入南豐旗下位於筲箕灣「香島」的一個面積約1179呎單位，蔡氏姊弟當年以約3300萬買入。上周原告南豐財務公司要求蔡一龍及蔡一鳳清還欠交供款，入稟狀卻未有提及欠款總額。Michelle表示今年1月已經去信南豐財務想友好協商拍賣事宜，不獲任何回覆，卻突然看到新聞自己成為被告。
Michelle接受訪問曾大呻管理公司不友善，她早想賣掉單位，同時面對加息問題，她為免單位變負資產，所以不介意南豐收走拍賣。Michelle表示若不是南豐財務公司加息太高，她會考慮替弟弟續供。過去一年曾蝕讓開價2800萬，甚至月租5萬乏人問津，她表示如果發展商的財務公司以2700萬賣，扣除貸款餘額2200萬，最終他們還可以收到500萬差額，算是蝕少當羸。
據知Michelle香島的單位已成功賣出，她今日回覆時說：「賣咗2710萬，2月28號新聞出時話南豐財務入稟告我同細佬，我哋先知道南豐財務竟然喺完全沒有知會會入稟訴訟情況下，亦完全沒有同我哋溝通之下告我哋，其實只係未交三期貸款，嗰度應該唔超過60萬。」估不到消息見報，反多了買家留意這個賣盤，短短一兩日間便有人來睇樓及洽談成功，Michelle最後揀選了最有誠意的買家，並已簽了臨時買賣合約，她說：「我已叫助手聯絡南豐財務，還咗3期貸款，唔知對方願唔願意，儘管試一試，唔得就搵律師去處理。」雖然順利賣出單位，但Michelle聲稱3月2日香島南豐物業管理處帶人在她的單位門口張貼法庭文件甚為不滿：「佢哋將我本人家庭地址同私人資料張貼門口任人瀏覽，欺人太甚！我讓助手向物管出咗投訴電郵，並諮詢了律師意見，保留追究權利。」