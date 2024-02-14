由袁劍偉執導，張繼聰、白只與MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan) 和特別演出的姜濤合作的賀歲電影《盜月者》，昨日上映第5天，票房衝破1,000萬，在場次遠不及《飯戲攻心2》的情況下，成績已算不錯。
戲份不足5分鐘
張繼聰與白只公認是好戲之人，一對孖寶默契十足，不單撐起全套戲，3位鏡仔Edan、Anson Lo和姜濤在兩人帶領下，表現亦有驚喜，其中演「對期錶」專家馬文舜的Edan更見大躍進。電影另一討論點是演馬文舜「郵局條針」的童童，雖然不足5分鐘戲份，但貌似專家「Dickson」的造型，卻令觀眾留下深刻印象，原來他真身是專業舞台演員蘇振維，2019年以一級榮譽成績，畢業於香港演藝學院戲劇學院，同年加入中英劇團，在團內演出包括《解憂雜貨店》、《穿Kenzo的女人》、《人生原是一首辛歌》、《初見》等。
為《盜月者》犧牲色相
導演袁劍偉在社交平台發文，他指出，童童真身是舞台劇演員蘇振維@rayso_cw，本身是型格靚仔，今次絕對是為《盜月者》犧牲色相。袁導又上載「童童」劇照和蘇振維的真身相片，他寫道，「童童戲份不多，幾場戲加加埋埋大約5分鐘，但觀眾對佢嘅印象好深刻。一次分享會中，司儀問我係咪要童童模仿專家Dickson？我真係無諗過佢要扮專家Dickson，因為我心目中童童呢個角色係好獨特，佢精神有問題，但並唔係蠢，每次佢做完任務，馬生都會比返一定嘅打賞同恐龍貼紙佢（但因為時間關系而剪走左），馬生同佢嘅關系係互利。」