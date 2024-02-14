熱門搜尋:
六合彩 情人節2024 美斯 金像獎2024 機管局債券 23條立法 垃圾徵費 潮濕 流感 朗然 狀王之王 姜濤 薈鳴 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-02-14 10:13:33

盜月者丨開畫5天票房破1000萬 戲中「Dickson」原來係型格靚仔蘇振維

分享：
在《盜月者》演Edan郵局條針「童童」，起初不少人誤以為是專家「Dickson」。

在《盜月者》演Edan郵局條針「童童」，起初不少人誤以為是專家「Dickson」。

由袁劍偉執導，張繼聰、白只與MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan) 和特別演出的姜濤合作的賀歲電影《盜月者》，昨日上映第5天，票房衝破1,000萬，在場次遠不及《飯戲攻心2》的情況下，成績已算不錯。

《盜月者》上映5天，票房衝破1000萬。 Edan郵局條針「童童」，在《盜月者》戲份不足5分鐘，已令人留下印象。 白只與Edan在《盜月者》的對手戲甚有驚喜。 張繼聰、白只與Edan和Anson Lo遠赴日本拍賀歲片《盜月者》。 姜濤首次演反派萊叔。(《盜月者》劇照。) Anson Lo在《盜月者》演開鎖高手。(劇照) Edan在《盜月者》演馬文舜善於裝拼手錶。(劇照)

戲份不足5分鐘

張繼聰與白只公認是好戲之人，一對孖寶默契十足，不單撐起全套戲，3位鏡仔EdanAnson Lo和姜濤在兩人帶領下，表現亦有驚喜，其中演「對期錶」專家馬文舜的Edan更見大躍進。電影另一討論點是演馬文舜「郵局條針」的童童，雖然不足5分鐘戲份，但貌似專家「Dickson」的造型，卻令觀眾留下深刻印象，原來他真身是專業舞台演員蘇振維，2019年以一級榮譽成績，畢業於香港演藝學院戲劇學院，同年加入中英劇團，在團內演出包括《解憂雜貨店》、《穿Kenzo的女人》、《人生原是一首辛歌》、《初見》等。

袁劍偉在社交平台介紹演「童童」的演員是蘇振維。 蘇振維以一級榮譽畢業於演藝學院。 蘇振維本身是型格靚仔，為《盜月者》犧牲色相。 蘇振維以2019年畢業於演藝學院。

《盜月者》犧牲色相

導演袁劍偉在社交平台發文，他指出，童童真身是舞台劇演員蘇振維@rayso_cw，本身是型格靚仔，今次絕對是為《盜月者》犧牲色相。袁導又上載「童童」劇照和蘇振維的真身相片，他寫道，「童童戲份不多，幾場戲加加埋埋大約5分鐘，但觀眾對佢嘅印象好深刻。一次分享會中，司儀問我係咪要童童模仿專家Dickson？我真係無諗過佢要扮專家Dickson，因為我心目中童童呢個角色係好獨特，佢精神有問題，但並唔係蠢，每次佢做完任務，馬生都會比返一定嘅打賞同恐龍貼紙佢（但因為時間關系而剪走左），馬生同佢嘅關系係互利。」

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受