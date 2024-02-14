由袁劍偉執導，張繼聰、白只與MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan) 和特別演出的姜濤合作的賀歲電影《盜月者》，昨日上映第5天，票房衝破1,000萬，在場次遠不及《飯戲攻心2》的情況下，成績已算不錯。

戲份不足 5 分鐘 張繼聰與白只公認是好戲之人，一對孖寶默契十足，不單撐起全套戲，3位鏡仔Edan、Anson Lo和姜濤在兩人帶領下，表現亦有驚喜，其中演「對期錶」專家馬文舜的Edan更見大躍進。電影另一討論點是演馬文舜「郵局條針」的童童，雖然不足5分鐘戲份，但貌似專家「Dickson」的造型，卻令觀眾留下深刻印象，原來他真身是專業舞台演員蘇振維，2019年以一級榮譽成績，畢業於香港演藝學院戲劇學院，同年加入中英劇團，在團內演出包括《解憂雜貨店》、《穿Kenzo的女人》、《人生原是一首辛歌》、《初見》等。