盜月者專訪(上)｜姜濤苦練開槍不眨眼 做「大佬」怒摑Edan不留手 Anson Lo被爆化身「shopping教主」(有片)

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)和呂爵安(Edan)在電影《盜月者》齊齊化身偷錶集團一份子。3人早前受訪解構角色關係，年紀最小的姜濤首次演反派，參考電影《古惑仔》做「大佬」，更要勤練開槍不眨眼，獲兩位隊友大讚不怒自威的氣場勁有型。Edan挑戰演沉著冷靜裝嶔鐘錶技師，Anson Lo則演聽聲開鎖的青澀小伙子，齊齊跳出偶像框框，展現不同面向。3人分享拍攝趣事，少不免互爆互窒。姜濤與Edan笑言見識「shopping教主」的威力，繪聲繪影場面爆笑。

Edan 自認高階小聰明 《盜月者》由袁劍偉執導，講述各有不同才能的阿佑(盧瀚霆飾)、馬文舜(呂爵安飾)、大賊(張繼聰飾)與渠王(白只飾)，在萊叔(姜濤飾)的威迫利誘下，往日本偷取3隻名錶，捲入絕世名錶Moonwatch失竊案，受四方八面的追殺，展開一場鬥智鬥力的保命競賽。姜濤和Edan異口同聲表示跟角色大不同，Anson Lo笑指Edan跟角色同樣有點小聰明，但Edan自命是「高階小聰明」，角色只屬低階版，他認真表示，「馬文舜將不同的舊零件弄乾淨，再裝嶔成新手錶，即是『對期錶』變賣，他有點小聰明，但始終存有欺騙成分，為賺錢行旁門左道，覺得呃人亦無傷大雅。」不過， Edan形容角色在偷盜過程中不斷思考解決方法，跟自己的理性特質相似。

Anson Lo笑言是已長大男生 Anson Lo演的解鎖高手阿佑，自幼跟母親學聽聲開銷，為母親醫藥費自願加入偷錶集團，「他是純情的小男孩。跟家人和媽媽的感情很好，彼此連結很強，這方面跟我頗相似。」Edan鬼馬深問，「純情方面呢？你是成年人的單純？」Anson Lo尷尬笑言，「我是grown man！我塑造阿佑大約20歲，言行舉止較單純，像剛剛畢業，比較膽怯。」姜濤演的萊叔是偷錶集團主腦，為達目的不擇手段，視人命如無物，問到如何揣摩角色時，他坦言不懂做大佬，「小時候也有看過《古惑仔》，有很多種反派或大佬角色，會參考感覺較近似的人物。」

3子主責手部動作 《盜月者》有不少動作場面，不過Edan指打戲集中在張繼聰和白只身上，雖然3子主責手部動作，Edan檢裝手錶，Anson Lo開夾萬鎖和開槍，姜濤應付激烈槍戰，3人都不敢怠慢，事前接受訓練，初做大佬的姜濤興奮表示，「第一次開真槍，感受到後座力，比想像中大，事前要跟師傅學習，因為要拍戲時感受那後座力，盡量不眨眼，眨眼也說服不了別人，自己是大佬，單單不眨眼已經要練好多次。」Edan自爆已看過試片，大讚姜濤打得有型，笑言自己沒機會開槍，只有捱打，「有一場是姜濤掌摑我，我叫他別害怕，想怎樣就怎樣，你想摑我，扯我弄頭髮或都做齊了，你想做什麼就做，不用留力，若效果太假，反要再拍一次。」姜濤奸笑道：「我就是等你這句。」