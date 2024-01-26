盜月者專訪(下)｜呂爵安盧瀚霆感激張繼聰白只助演戲開竅 姜濤籲粉絲別計較戲份輕重(多圖+有片)

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)和呂爵安(Edan)出道5年，3子分別參演過不少影視作品，嘗試演不同角色，展現藝人的不同面貌，他們在賀歲片《盜月者》裡，參與跨國偷錶行動，特別演出的姜濤更是首次演反派做「大佬」。3人接受本報訪問，分享拍攝點滴，Anson Lo大爆與Edan在日本拍攝期間，罕有地見他為鑽研劇本而苦惱困擾，向來頭腦靈活轉數快的Edan，直言被複雜轉折的劇情考起，慶幸有張繼聰和白只兩位前輩無私教路。

團隊交流最難得 《盜月者》由袁劍偉執導，MIRROR三子聯同張繼聰和白只合演，定於大除夕年三十晚(2月9日)公映，故事講述各懷不同技能的阿佑(盧瀚霆飾)、馬文舜(呂爵安飾)、大賊(張繼聰飾)與渠王(白只飾)，在萊叔(姜濤飾)的威迫利誘下，往日本偷取3隻名錶，捲入絕世名錶Moonwatch失竊案，受四方八面的追殺，展開一場鬥智鬥力的保命競賽。此片是3子繼劇集《季前賽》後再與袁導合作，Edan形容導演向來友善‧「你有甚麼問題都可跟他討論，這次溝通很緊密，他會我們指引，同時亦給予很大自由度去發揮，加上阿聰和白只整個團隊一起交流，是結合天時地利人和的難得機會。」

「登神」演驚青新手 姜濤眼神令人心寒 Anson Lo和Edan曾多次合作，今次「登神」合體既不搞笑，亦沒有偶像劇的華麗包裝，齊齊演逼於無奈的驚青偷錶新手。Edan演的馬文舜精於裝嶔手錶，將舊零件重新裝嶔，當作新手錶(即「對期錶」)轉售圖利。 Anson Lo演的阿佑憑觸感及耳聽就能打開夾萬鎖，絕非專業盜賊，純屬初出茅廬小伙子。MIRROR中年紀最小的姜濤演萊叔，是二手錶商龍頭萊寶行老闆，視人命如無物，Edan形容，「有種不怒自威的氣場，他的笑容會令你心寒。」Anson Lo更形容：「由內到外，是一個有很多層次的大佬。」問到平日姜濤可有生人勿近的一面？他回應說，「當每個人認真時，都會有類似的感覺，尤其是我們每次solo表演或開演唱會時，都會有些執著，大家都會讓我們獨處。」

感激前輩無私教路 問到角色的挑戰性，Anson Lo就大爆兩人在日本拍戲期間，首次見Edan每晚留在酒店苦惱地鑽研劇本，Edan直言被複雜轉折的劇情考起，慶幸遇上張繼聰和白只兩位前輩，幫助釐清細節，「從他們身上學習到很多，最珍貴是無私的精神，他們會幫我一齊研究，例如馬文舜要如何去說服人，相信我賣的是真錶？如果你擅長騙人，又怎會被人懷疑是騙子？阿聰告訴我有不同的方式去演。」Anson Lo則表示，張繼聰和白只經常提他要放鬆去演，「阿佑在開鎖方面不是真專業，好驚被其他人發現，他們叫我不必刻意去演得『好驚』，有時收細少少，放鬆演就OK。」姜濤憶述初入劇組的第一場戲，從沒看過Edan和Anson Lo如此認真討論，「他們在每一個休息時間都在討論怎樣演，真的很佩服他們。」初次做大佬的他續稱，全賴兩位前輩配合，才能營造他的大佬氣焰。