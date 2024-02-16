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娛樂
2024-02-16 18:00:00

盜月者專訪｜白只為老友學鐵騎爆發男人的浪漫 張繼聰享受香港拍戲：有得演已經賺咗(有片)

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張繼聰和白只在賀歲片《盜月者》合演偷錶拍擋。(陳奕釗攝)

張繼聰和白只在賀歲片《盜月者》合演偷錶拍擋。(陳奕釗攝)

今年的3套港產賀歲片，張繼聰一人佔兩套，其中《盜月者》更與相識多年的好兄弟白只拍住上。從讀演藝學院到各自投身演藝界，見證彼此成長，白只更特地為阿聰考電單車牌，與好兄弟自駕電單車遊日本，果真是男人的浪漫。兩人與MIRROR三子姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)和呂爵安(Edan)合力奉上偷龍轉鳳的偷錶故事，戲裡戲外都是前輩帶新人的格局，兩人對3位鏡仔每事問好學態度，大表欣賞。阿聰指3子很快就能調節演法，「如果覺得佢哋演得實淨咗，轉了另一種風格，係佢哋努力得來的。」談到對票房的期望，阿聰坦言不敢預測，雖然市道不景氣，仍喜歡在香港拍戲，他笑言，「更加顯出我們的熱誠，真愛！」

張繼聰和白只老友鬼鬼，在賀歲片《盜月者》合演拍住上。(陳奕釗攝) 張繼聰和白只相識多年，見證彼此的成長與進化。(陳奕釗攝) 白只和張繼聰與MIRROR成員Edan和Anson Lo遠赴日本拍《盜月者》。 白只與Edan在《盜月者》的對手戲甚有驚喜。

從只顧自己到令對手發光

張繼聰與白只繼《今晚打喪屍》後，相隔7年再度合作拍電影，阿聰對於能在日本朝夕相對拍戲，高呼「好正」；冷靜派的白只補充說，兩人私下經常檢討彼此演出的作品，今次合作更看清楚對方進化，「我們年輕時只會諗點樣演好角色，但今次他不只顧自己，還希望怎樣令整場戲好睇、令對手好睇，讓整套戲都好睇，裡面包含編導演的想法，好值得學習。」

果然是「知我者莫若你」的好兄弟，阿聰自言演藝畢業後進軍樂壇做歌手，大約10年前加入TVB，憑喜劇《老表》系列成功入屋，起初不斷想加入新點子，兩年半後才意識要阿聰坦言，「後來入電影圈磨練，演員當然要演好角色，但其實讀書時要學如何令對手也發光，整套戲才會好看。或者有時跟新導演合作，大家都沒經驗一齊研究新嘗試，也遇上很多慘痛經歷，久而久之更覺唔係自己好就算。」

張繼聰入行多年，已進行到不單求自己演得好，也是令對手發光。(陳奕釗攝) 白只與張繼聰相識多年，直指對方經常恃熟賣熱亂爆料。(陳奕釗攝) 白只和張繼聰與MIRROR成員Edan和Anson Lo遠赴日本拍《盜月者》。 張繼聰在《盜月者》演冷靜果斷的大賊。 白只在《盜月者》演負責爆破的渠王。

恃熟賣熟亂爆料

能成為老友總帶著愛，張繼聰形容白只慢熱和害羞，但實是圈中出色演員之一，「他不會很花巧，但沉穩實淨，演甚麼角色都有血有肉。即使《金手指》與梁朝偉合作，他亦好有自己的風格，不卑不亢。」談起白只有幾厲害，阿聰沾沾自喜地爆料，「舞台就是他的王國，一發力就會好耀眼，他能用最慳力的方法，贏得最多掌聲，甚至可在舞台公然休息，全世界都唔知，只有我知」白只一臉尷尬，「你睇佢甚麼都分享！」他試著反擊，「從《馬達．蓮娜》、《窄路微塵》到《飯戲攻心》可見他的成長，不過，佢都會退步，例如對我的睇法，恃熟賣熟，隨意將最私密嘅嘢講出來！」

 

張繼聰和白只老友鬼鬼，早前在日本拍賀歲片《盜月者》後，齊齊賀電單車遊日本。 張繼聰和白只老友鬼鬼，早前在日本拍賀歲片《盜月者》後，齊齊賀電單車遊日本。 白只特地為張繼聰考電單車牌，兩人圓夢駕電單車遊日本。(陳奕釗攝) 白只特地為張繼聰考電單車牌，兩人圓夢駕電單車遊日本。(陳奕釗攝)

組鐵騎隊遊日本

戲中的渠王(白只飾)與大賊(張繼聰飾)孖住上，現實中兩人老友鬼鬼，可有甚麼「男人的浪漫」故事？白只甚至甘願為張繼聰考電單車牌，「阿聰好鍾意電單車，令我諗人生有冇可能同佢轉電單車，於是就去學電單車，考到牌就計劃組隊電單車遊日本，某程度上都係我夢想。」阿聰慶幸《盜月者》往日本取景的檔期，可無縫緊接電單車公路遊，否則可能會推戲，「好開心，真係男人的浪漫。」

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沒有觀眾都繼續演

前年多套港產片大賣，但好景未能延續，去年整體票房回落，白只坦言不獨是電影，舞台劇的入座率都下降，「現在開關了，經濟和消費意欲都下降，又有不少人移民……」張繼聰坦言不敢對賀歲票房抱期望，深知睇戲有時好主觀，但作為演員起碼要盡力，「唔只做完件事，要諗點可以再好啲，就算幾辛苦、只要仲有一口氣都唔可以揸流攤，要對得起觀眾。我覺得拍《盜月者》時大家都係一條心，俾心機做到盡善盡美。」在演藝圈歷過高低起跌，阿聰言已進化到冇觀眾都傾盡全力，「一roll機就進入角色世界，每次仲有機會演已經係賺咗！」面對市道不景氣，阿聰不忘重申，「我好鍾意喺香港拍戲，無論小本或大製作，惟有用心演好每個角色。」縱然無緣經歷一年逾百部港產片的黃金時代，他笑言留低就更能顯出熱誠，是真愛啊！

文：Grace  攝：陳奕釗

髮型：Sam Cheung(張繼聰)

化妝：:LevinaBoMakeUp(張繼聰)

張繼聰和白只早前接受本報專訪，分享合作拍《盜月者》的點滴。

張繼聰和白只早前接受am730專訪，分享合作拍《盜月者》的點滴。

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