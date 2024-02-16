盜月者專訪｜白只為老友學鐵騎爆發男人的浪漫 張繼聰享受香港拍戲：有得演已經賺咗(有片)

今年的3套港產賀歲片，張繼聰一人佔兩套，其中《盜月者》更與相識多年的好兄弟白只拍住上。從讀演藝學院到各自投身演藝界，見證彼此成長，白只更特地為阿聰考電單車牌，與好兄弟自駕電單車遊日本，果真是男人的浪漫。兩人與MIRROR三子姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)和呂爵安(Edan)合力奉上偷龍轉鳳的偷錶故事，戲裡戲外都是前輩帶新人的格局，兩人對3位鏡仔每事問好學態度，大表欣賞。阿聰指3子很快就能調節演法，「如果覺得佢哋演得實淨咗，轉了另一種風格，係佢哋努力得來的。」談到對票房的期望，阿聰坦言不敢預測，雖然市道不景氣，仍喜歡在香港拍戲，他笑言，「更加顯出我們的熱誠，真愛！」

從只顧自己到令對手發光 張繼聰與白只繼《今晚打喪屍》後，相隔7年再度合作拍電影，阿聰對於能在日本朝夕相對拍戲，高呼「好正」；冷靜派的白只補充說，兩人私下經常檢討彼此演出的作品，今次合作更看清楚對方進化，「我們年輕時只會諗點樣演好角色，但今次他不只顧自己，還希望怎樣令整場戲好睇、令對手好睇，讓整套戲都好睇，裡面包含編導演的想法，好值得學習。」 果然是「知我者莫若你」的好兄弟，阿聰自言演藝畢業後進軍樂壇做歌手，大約10年前加入TVB，憑喜劇《老表》系列成功入屋，起初不斷想加入新點子，兩年半後才意識要減。阿聰坦言，「後來入電影圈磨練，演員當然要演好角色，但其實讀書時要學如何令對手也發光，整套戲才會好看。或者有時跟新導演合作，大家都沒經驗一齊研究新嘗試，也遇上很多慘痛經歷，久而久之更覺唔係自己好就算。」

恃熟賣熟亂爆料 能成為老友總帶著愛，張繼聰形容白只慢熱和害羞，但其實是圈中出色演員之一，「他不會很花巧，但沉穩實淨，演甚麼角色都有血有肉。即使《金手指》與梁朝偉合作，他亦好有自己的風格，不卑不亢。」談起白只有幾厲害，阿聰沾沾自喜地爆料，「舞台就是他的王國，一發力就會好耀眼，他能用最慳力的方法，贏得最多掌聲，甚至可在舞台公然休息，全世界都唔知，只有我知。」白只一臉尷尬，「你睇佢甚麼都分享！」他試著反擊，「從《馬達．蓮娜》、《窄路微塵》到《飯戲攻心》可見他的成長，不過，佢都會退步，例如對我的睇法，恃熟賣熟，隨意將最私密嘅嘢講出來！」

組鐵騎隊遊日本 戲中的渠王(白只飾)與大賊(張繼聰飾)孖住上，現實中兩人老友鬼鬼，可有甚麼「男人的浪漫」故事？白只甚至甘願為張繼聰考電單車牌，「阿聰好鍾意揸電單車，令我諗人生有冇可能同佢轉電單車，於是就去學電單車，考到牌就計劃組隊電單車遊日本，某程度上都係我夢想。」阿聰慶幸《盜月者》往日本取景的檔期，可無縫緊接電單車公路遊，否則可能會推戲，「好開心，真係男人的浪漫。」