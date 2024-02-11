盜月者專訪｜白只與Edan爆出「真火花」驚險逃跑 張繼聰讚鏡仔努力求進

賀歲片《盜月者》找來MIRROR三子姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)和呂爵安(Edan)，配搭好戲「孖寶」張繼聰和白只，戲裡戲外都是前輩帶新人的格局。兩人對3位鏡仔每事問的好學態度，大表欣賞，阿聰繼劇集《季前賽》後再與鏡仔合作，他坦言3子起初要調節以簡潔精準的演法，但很快就適應，「如果今次大家覺得佢哋演得實淨咗，轉了另一種風格，係佢哋努力得來的。」初次與3鏡合作的白只，就大爆與Edan擦出「真火花」的驚險事驚險，笑言為拍good shot，幾乎變人生last shot。

從演以來最驚險 白只與張繼聰是相識多年的好兄弟，渾然天成就有種「神默契」，不過，初次合作的白只與Edan的對手戲亦有驚喜，白只笑言兩人擦出真火花，話說有場戲是渠王(白只飾)用一個焗爐，向眾人示範怎樣爆破一個地牢，「我要點著一個炮仗放進焗爐做示範，點知炮仗引的火花，飛濺到放有真煙花的枱上，馬上爆炸，我和Edan最近那張枱，真的爆到我哋，所以導演未嗌cut，我哋幾乎同步走咗，因為太驚太危險。」白只形容是拍戲以來最驚險一次，「我有一刻想過點解唔撐多兩秒，可能係一個good shot，但嗰晚再諗就反覺得點解唔早啲走，若我撐多兩秒可能係good shot，但亦是我人生的last shot。」那場戲的布局抵死幽默，在贏得掌聲的背後，原來是冒著炸傷毀容的風險。

MIRROR三子早前接受本報訪問時，感激張繼聰和白只的指教提點，Edan對兩位前輩無私的精神，助他們演戲開竅。不少評論指3位鏡仔的表現另人改觀，張繼聰和白只可謂功不可沒，阿聰卻強調，「這是他們努力得來的。」阿聰繼《季前賽》後再與鏡仔合作，他坦言拍喜劇與電影大不同，3子花了不少時間調節演繹方法，「佢哋事業已很好，好多範疇已很成功，拍戲係好辛苦的一件事，要花好多心思研究角色和劇本，又要捱凍捱眼瞓，其實冇必要捱，但Edan和阿Lo在日本拍完戲，仍會繼續傾劇本，不斷發問，即使拍完自己的戲份，仍會坐喺mon前睇人點演，又會好緊張傾下一場，這種態度很好。」