盜月者｜呂爵安孖袁劍偉突發派揮春迫爆鬧市 答謝觀眾支持票房直衝1,500萬

由袁劍偉執導，盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、張繼聰和白只領銜主演、姜濤特別演出的賀歲片《盜月者》，上畫一星期票房已直迫1,500萬，為答謝觀眾支持，劍偉導演與Edan今日(15日) 驚喜快閃尖沙咀大派《盜月者》限量版揮春與手幅，瞬間引來逾千人聚集，尖叫聲不絕。Edan原打算續往銅鑼灣，但由於「爵屎」早已聞風湧至，為安全起見，最後只有袁導下車派揮春，Edan只能留在七人車上快閃，開窗揮手安撫爵屎，現場不少粉絲衝出馬路，險象橫生。

Edan早前病倒，於新年稍作休息後已精神奕奕，他說：「首映後病倒了，現在已經完全康復，今次只算是小問題，沒有太辛苦的感覺，所以新一年最重要祝大家身體健康！」病癒後，Edan急不及待與「爵爸」到戲院觀看《盜月者》，他笑言：「跟家人入戲院看自己主演的賀歲片，是一個難忘的體驗，爹哋看完讚我演得好好，都幾開心！」原來這已是Edan第三次看《盜月者》，他形容為「百看不厭」：「再入戲院看的原因是，想聽一聽旁邊觀眾的反應，這部電影真的可以看好多次，每一次看不同角色反應，第一次我主要看自己，昨天第三次就可以看張繼聰、白只，感覺幾有趣，不會沉悶，所以大家可以看多幾次！」