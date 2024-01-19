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娛樂
2024-01-19 09:22:21

盜月者｜姜濤驚訝可做「大佬」 盧瀚霆爆粗怒打白只(有片)

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《盜月者》定檔大除夕年三十公映。

《盜月者》定檔大除夕年三十公映。

由袁劍偉執導，盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、張繼聰、白只領銜主演，姜濤特別演出的電影《盜月者》，將於大除夕年三十(29)賀歲檔公映。而電影終極預告及角色海報亦正式曝光，揭開五大角色亦敵亦友的緊張關係。

電影遠赴日本取景，從最新出爐的《盜月者》終極預告，主題明確走向故事性，阿佑(盧瀚霆飾)、馬文舜(呂爵安飾)、大賊(張繼聰飾)與渠王(白只飾)，奉萊寶行老闆萊叔(姜濤飾)之命，到日本偷取三隻名錶，期間4人不經意發現另一隻更珍貴的絕世名錶Moonwatch，為這次任務增添變數，繼而展開一場鬥智鬥力的追殺遊戲，他們如何保命，全身而退呢？

Anson Lo在《盜月者》演阿佑。 Edan在《盜月者》演馬文舜。 姜濤在《盜月者》演「大佬」角色。 姜濤在《盜月者》演萊叔，屬發命令的「大佬」角色。 姜濤在《盜月者》要應付槍戰、爆破等大場面。

姜濤驚訝可以做「大佬」

作為特別演出，姜濤對演出萊叔一角感驚訝，姜濤說：「好意外導演會將這個極具份量的角色交給我，對比自己以往的演出，可說是截然不同，尤其是要演這種『大佬』角色，我更是從未想像過，演出前我做了很多資料搜集，研究不同的『大佬』特徵，以豐富這個角色！」

Anson Lo、Edan奉姜濤命，到日本偷名錶。 Anson Lo、Edan奉姜濤命，到日本偷名錶。 Anson Lo和Edan在《盜月者》要應付槍戰、爆破等大場面。 Anson Lo在《盜月者》爆粗怒打白只。 Anson Lo在《盜月者》爆粗怒打白只。

Anson Lo、Edan應付槍戰爆破場面

Anson Lo則視之為一次挑戰，他說：「我覺得阿佑這個角色的背景故事好吸引，雖然他出身自一個做偏門的家庭，但本性斯文、善良，他的最大掙扎是，為了愛惜與保護家人，就毅然參與這次行動，我未演過這種類型的角色，感覺好有趣！」

Edan亦認同《盜月者》故事十分吸引，坦言不用考慮太多已答應演出：「當初導演跟我說故事時，已經覺得好有趣、好緊湊，首先我未接觸過這類犯罪題材的電影，又有很多槍戰、爆破等大場面，我最喜歡故事圍繞著一班演員發展，並非集中一個人，這樣會顯得更有趣味性，觀眾會看得更入神！」

從預告所見，Anson Lo在姜濤面前爆粗「X街」怒打白只，3人亦要應付槍戰、爆破等大場面。

張繼聰在《盜月者》演大賊。 白只在《盜月者》演渠王。 Anson Lo、Edan、張繼聰與白只，奉姜濤命，到日本偷名錶。 Anson Lo、Edan、張繼聰與白只，奉姜濤命，到日本偷名錶。

白只角色「真身」在片場

一向接戲十分注重劇本的張繼聰，表示《盜月者》可以發掘出自己鮮為人知的一面：「我所演的大賊是個行動派、領軍人物，非常沉穩，不會輕易流露個人情緒，完全沒有搞笑成分，需要好認真去演繹，過往我甚少嘗試這種角色，會抱住好期待的心態去完成這個任務。」

白只在《盜月者》飾演渠王，原來取自真實人物，更是劇組的成員之一！白只笑道：「拍攝時，這位原型人物真的身在現場，當我埋位時，可以看到這位朋友，他給我很多靈感，所以就算休息，我都很少跟別人說話，專注去觀察對方，經常在想怎樣可以演得更好。」

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