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娛樂
2024-02-05 22:09:57

盜月者｜張繼聰憂囡囡只望Anson Lo沒看自己 MIRROR三子出場fans尖叫太大聲要中斷訪問

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白只與張繼聰齊齊以皮褸上陣。(羅錦鴻攝)

由姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、張繼聰及白只主演的賀歲片《盜月者》，今日(5日)在銅鑼灣舉行首映禮。張繼聰及白只已有7年沒有一齊宣傳，二人更一齊穿上皮褸，他們表示兩兄弟一向都心有靈犀，事前沒有特別夾過打扮。

白只與張繼聰齊齊以皮褸上陣。(羅錦鴻攝) 白只與張繼聰齊齊以皮褸上陣。(羅錦鴻攝)

白只係偶像派

阿聰搞笑表示現場有很多人大叫白只好靚仔，要把他收埋以免太過哄動。他更形容白只是偶像派，所以拍下對方很多影片兼分享給海外的朋友。白只對於被封為偶像派，他謂︰「真係完一次夢囉，今次合作有其他新世代天王巨星，知道偶像係咁！」

阿聰聞言謂︰「佢(白只)一聽到fans叫佢就標汗囉，我哋兩個都係有少少怕醜同怯，嗌我哋靚仔會內疚，開始亂諗嘢係咪佢哋可憐我哋！」提到派心心，二人表示開始時很抗拒，不明白為何要做這些手勢，但隨住時間及因為太多記者要求，令他們開始適應。

張繼聰稱白只是偶像派演員。

fans尖叫聲太大訪問中斷

去到訪問期間，由於MIRROR三子出現，在場的尖叫聲震耳欲聾，阿聰及白只一度要中斷訪問。阿聰說︰「我哋都係感受下啦！」之後跟白只拿起咪表示幫記者收音。

提到阿聰有兩套賀歲片上映，他表示兩個角色不同，不會自己打自己。他又謂會兩部戲都會做足宣傳，會全力以赴，更笑言宣傳《盜月者》有機會收到不少禮物，因為觀眾層較年青。問到有沒有福利派出，二人即時表示不是偶像派，所以未輪到他們，還是讓MIRROR三子負責。阿聰表示囡囡會入場看Anson Lo，擔憂囡囡只看Anson Lo沒有發現他的出現。

MIRROR三子跟白只、張繼聰一齊出席《盜月者》首映。

同場加映出席首映明星︰

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