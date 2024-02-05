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娛樂
2024-02-05 21:29:30

盜月者｜Edan揚言票房過4千萬露出八月十五 姜濤Anson Lo見碧咸美斯好緊張

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姜濤、Anson Lo及Edan出席《盜月者》首影。

由姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、張繼聰及白只主演的賀歲片《盜月者》今日(5)在銅鑼灣舉行首映禮。姜濤在中午出席活動時，已經不停咳，他解釋因為轉天氣出現敏感，身份沒有大礙。

Edan表示早前已跟Anson Lo看了試片，姜濤則是首次入場觀看整部電影，他表示在今次電影中有不少第一次，包括首次拍槍戰，自己事前也練習多次才正式拍攝，感覺很特別，因此很期待在大螢幕看到開槍的畫面，Anson Lo想再看開鎖場口，因為該場口拍得特別緊張。

三子出場時，fans尖叫聲非常震撼。

預告露出八月十五

問到對票房有沒有信心，姜濤在旁大叫一句「有」，Edan說︰「當然fans會好支持我哋，但如果想票房再好啲，一來作品本身有一定質素，然後大家跟身邊朋友宣傳，一齊去，令成績更好。」問到會否派福利，Edan表示Anson Lo會露出八月十五，但問到Edan有何福利派出，他就表示自己的八月十五不好看。

Anson Lo稱票房若到三千萬便會貼出大家想看的照片，姜濤就表示屆時可以貼黑圖。Edan就揚言過四千萬會露出八月十五，但在旁的姜濤及Anson Lo已表示知道Edan的技倆，一定在白紙上寫下八月十五。他們表示會四出謝票，著大家密切留意，問到新年要不要工作，Edan表示大家都有幾日休息，屆時會到不同親友家中拜年。

MIRROR三子跟白只、張繼聰一齊出席《盜月者》首映。

Anson Lo見碧咸美斯好緊張

提到姜濤跟Anson Lo昨日到大球場表演，事後並跟碧咸、美斯等合照，Anson Lo表示很緊張，當時滿腦想了很多東西想跟他們介紹自己及MIRROR，並笑謂「雖然佢哋都未必care，但都想同佢哋傾下偈」奈何到見到他們時太過緊張，最後甚麼都沒說。姜濤自言英語不好，所以只跟對方說「Hello」、「Thank you」及「Bye Bye」。對於姜媽被拍到跟碧咸同框，他表示不知道，但知道媽媽每一次都想看他表演。

草地表演感覺特別

問到他們有沒有因為這次機會愛上足球，姜濤表示體育無分種類，「雖然我自己鍾意打籃球，但喺佢哋身上都好多好多體育嘅精神。」Anson Lo表示昨日表演的感覺非常不同，因為甚少在草地上表演，而且觀眾也不是fans，整體感覺跟過往表演完全不同，令他們非常繃緊。

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