盜月者｜Edan等推超強福利 姜濤Anson Lo爆Jer跳新團歌「企喺度」

姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)及導演袁劍偉今日(18日)為賀歲片《盜月者》謝票，袁劍偉不時𢭃MIRROR三子下巴，之後三子亦不執輸反𢭃袁劍偉的下巴，袁劍偉就笑言自己是代表一眾fans被三子調戲。

用《黑月》搞食字gag

三人受訪時，提到Anson Lo日前自稱是「飾演阿佑嘅呂爵安」，他坦言非常尷尬，表示當時因為太累，見到呂爵安的燈牌便照讀出來，Edan表示當時聽到之後，覺得好好笑。他們表示導演袁劍偉不停𢭃他們的下巴，所以在今日謝票活動上決定𢭃對方的下巴。

談到票房已近2千萬，姜濤表示會應fans要求鬧大家「垃圾」，至於去到哪一個目標才公開「八月十五」，Edan與Anson Lo就互推責任，最後更用姜濤的歌曲《黑月》名字大搞爛gag謂「show白只個黑月」，Edan再解釋「佢(白只)膚色比較黑少少」。他們表示很開心坊間對《盜月者》的反應不錯。