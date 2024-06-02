監製Jerry Bruckheimer指湯告魯斯落實拍《壯志凌雲3》

早前雜誌《Variety》在1月時已證實派拉蒙正籌備《壯志凌雲3》，而且開始招募《壯志凌雲》製作團隊，並將劇本委託給《壯志凌雲：獨行俠》的編劇Ehren Kruger負責。而《壯志凌雲》系列的製片人、有「票房魔術師」之稱的Jerry Bruckheimer，宣布湯告魯斯會演出。他接受《Screen Rant》採訪時稱，「湯告魯斯即將回歸，他是一位偉大的演員。」

Jerry Bruckheimer指，導演Joseph Kosinski已經有一個很棒的故事，他續說：「湯告魯斯聽到《壯志凌雲3》故事的點子時就說『我真的很喜歡』，所以我們正在籌備開拍這個故事。」雖然《壯志凌雲3》自1月以來沒有任何進展，但Jerry Bruckheimer上月30日接受《Game Radar》採訪時就透露了籌備情況，「已經進行初步規劃，不過還有很長的路要走。」