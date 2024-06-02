監製Jerry Bruckheimer指湯告魯斯落實拍《壯志凌雲3》

早前雜誌《Variety》在1月時已證實派拉蒙正籌備《壯志凌雲3》，而且開始招募《壯志凌雲》製作團隊，並將劇本委託給《壯志凌雲：獨行俠》的編劇Ehren Kruger負責。而《壯志凌雲》系列的製片人、有「票房魔術師」之稱的Jerry Bruckheimer，宣布湯告魯斯會演出。他接受《Screen Rant》採訪時稱，「湯告魯斯即將回歸，他是一位偉大的演員。」
Jerry Bruckheimer指，導演Joseph Kosinski已經有一個很棒的故事，他續說：「湯告魯斯聽到《壯志凌雲3》故事的點子時就說『我真的很喜歡』，所以我們正在籌備開拍這個故事。」雖然《壯志凌雲3》自1月以來沒有任何進展，但Jerry Bruckheimer上月30日接受《Game Radar》採訪時就透露了籌備情況，「已經進行初步規劃，不過還有很長的路要走。」
3部電影等湯告魯斯埋位
《Game Radar》指《壯志凌雲3》仍處於早期籌拍階段，因此沒有重大更新也不足為奇，又稱：「儘管如此，看到製作的齒輪開始轉動，還是令戲迷興奮。」只是湯告魯斯非常忙碌，目前正在英國拍攝《職業特工隊8》(Mission: Impossible 8)後，他將加入墨西哥知名導演阿利安卓崗札雷伊納利圖(Alejandro González Iñárritu)的新片，眾所周知，他對導演伊納利圖的故事很著迷。
此外，《職業特工隊8》最近拍攝時，因潛水艇發生故障而被推遲製作期，湯告魯斯還要演出一部以太空為背景的電影，據聞這部電影已經籌備了很長時間，拍攝計劃會在NASA的太空站進行。今年初，他又與華納兄弟簽署一份長期合約，預計他將參與《異空戰士2》(Edge of Tomorrow 2)的製作。檔期如此繁忙，戲迷好奇他哪有時間加入《壯志凌雲3》的劇組。