熱門搜尋:
風球馬力斯 端午節2024 47人初選案 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 東張西望 九龍城寨之圍城 THE HADDON One Wood Road 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-06-02 22:55:00

監製Jerry Bruckheimer指湯告魯斯落實拍《壯志凌雲3》

分享：
湯告魯斯

湯告魯斯與Jerry Bruckheimer，1986年開始合作，至今認識38年。

早前雜誌《Variety》在1月時已證實派拉蒙正籌備《壯志凌雲3》，而且開始招募《壯志凌雲》製作團隊，並將劇本委託給《壯志凌雲：獨行》的編劇Ehren Kruger負責。而《壯志凌雲》系列的製片人、有「票房魔術師」之稱的Jerry Bruckheimer，宣布湯告魯斯會演出。他接受《Screen Rant》採訪時稱，「湯告魯斯即將回歸，他是一位偉大的演員。」

Jerry Bruckheimer指，導演Joseph Kosinski已經有一個很棒的故事，他續說：「湯告魯斯聽到《壯志凌雲3》故事的點子時就說『我真的很喜歡』，所以我們正在籌備開拍這個故事。」雖然《壯志凌雲3》自1月以來沒有任何進展，但Jerry Bruckheimer上月30日接受《Game Radar》採訪時就透露了籌備情況，「已經進行初步規劃，不過還有很長的路要走。」

湯告魯斯

湯告魯斯正為明年上映的《職業特工隊8》趕後製。

3部電影等湯告魯斯埋位

《Game Radar》指《壯志凌雲3》仍處於早期籌拍階段，因此沒有重大更新也不足為奇，又稱：「儘管如此，看到製作的齒輪開始轉動，還是令戲迷興奮。」只是湯告魯斯非常忙碌，目前正在英國拍攝《職業特工隊8》(Mission: Impossible 8)後，他將加入墨西哥知名導演阿利安卓崗札雷伊納利圖(Alejandro González Iñárritu)的新片，眾所周知，他對導演伊納利圖的故事很著迷。

此外，《職業特工隊8》最近拍攝時，因潛水艇發生故障而被推遲製作期，湯告魯斯還要演出一部以太空為背景的電影，據聞這部電影已經籌備了很長時間，拍攝計劃會在NASA的太空站進行。今年初，他又與華納兄弟簽署一份長期合約，預計他將參與《異空戰士2》(Edge of Tomorrow 2)的製作。檔期如此繁忙，戲迷好奇他哪有時間加入《壯志凌雲3》的劇組。

Ad Block
湯告魯斯

Jerry Bruckheimer證實湯告魯斯已答應演出《壯志凌雲3》。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受