盤翠瑩突然現身午間新聞報新聞 網民貼15年前照片激讚：40歲仲靚過當年

TVB新聞主播一向受到網民追捧，多位新聞小花被封女神，盤翠瑩就係其中一位。不過，盤翠瑩於2013年離巢TVB；2016年與前香港足球代表隊隊員馮嘉奇結婚，婚後育有一子，並於2019年舉家移居英國，及後回流返港。去年2月被發現回歸TVB做專題節目記者及編輯；日前，盤翠瑩突然連續兩日出現於午間新聞，以主播身份報道新聞。

盤翠瑩於前日（6日）及昨日（7日）為午間新聞擔任主播，暫時未知係咪長駐，相隔12年再次出現於TVB主播枱，但佢睇起上嚟非常淡定，自信滿滿，聲線溫柔且報道清晰。盤翠瑩於首日重返主播枱以粉藍色外套出鏡，有網民將盤翠瑩15年前報新聞嘅舊照作對比，除咗髮型一樣，盤翠瑩似乎擁有凍齡外表，唔少網民激讚佢保養得宜，甚至靚過當年：「個樣keep得好好，望落去似30幾歲」、「宜家淡粧（妝）咗仲靚咗」、「雖然冇見好耐，保持得好靚，風采依然」、「表現仍然相當好」、「無生疏」等等。