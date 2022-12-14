盤點年度十大TVB劇集搶眼奸角 除咗蔣家旻／陳瀅仲有邊個？

又到2022年尾聲，無綫今年有唔少劇集都贏得口碑，亦衍生出唔少令人印象深刻嘅奸角，睇到觀眾咬牙切齒，甚至真心嬲爆佢哋；而家就同大家重溫一下今年TVB劇集10位搶眼奸角，唔知邊位又令你感到心寒呢？

《美麗戰場》蔣家旻

蔣家旻憑《愛·回家》馬子妮一角成功入屋，今年於《美麗戰場》飾演大奸角「反骨琪」鍾家琪，為人自私自利、貪錢、滿口謊言、恩將仇報、為求目的不擇手段，乞人憎程度簡直爆晒錶，睇到網民眼火爆，仲封佢做「新世紀賤精」。除咗一直欺負異父異母家姐鍾家寶（陳瀅飾），於第14集仲向江湖人物威爺（李成昌飾）獻計，設局捉走陳瀅，令陳瀅險比李成昌強姦，結果自己反被害，就連蔣家旻都表示從未想像過咁賤格嘅自己。

《美麗戰場》陳瀅

陳瀅於《美麗戰場》飾演女一鍾家寶（阿寶），由純真嘅學生妹逐漸黑化，不時利用擔任記者嘅好朋友靜兒（劉佩玥飾），為咗擺脫經理人王一言（陳山聰飾）而夾新聞，及後又將自己打傷，與劉佩玥哭訴被老公龐振宇（方力申飾）家暴，令劉佩玥幫手大造新聞，點知陳瀅為拎到20億，出賣劉佩玥險令佢坐監。陳瀅更因妒嫉小美（陳曉華飾）及前度家明（張馳豪飾）行得甚埋，於是向程裕進（丁子朗飾）表示當年係陳曉華搵人斬佢嘅虛構真相，令陳曉華死於丁子朗刀下。

《家族榮耀》楊茜堯

楊茜堯飾演馬耀祖（黃浩然飾）太太甄芯，結婚前為接近馬家老爺馬世宏（于洋飾）已經悉心鋪排，放棄入娛樂圈，利用馬展鴻（張智霖飾）接近黃浩然。結婚後黃浩然入獄，楊茜堯亦取得于洋信任登上集團CEO之位；楊茜堯愈演愈奸，其中黃浩然因爆炸而死亡，楊茜堯受傷兼早產後喺醫院醒返一幕，楊茜堯喺人面前哭得死去活來，但背後個眼神就好惡毒，好戲得完全令網民代入劇情，表示楊茜堯個角色一直扮豬食老虎：「暴露本性」、「個女人勁恐怖」、「佢一早已經心懷不軌」等等。

《鐵拳英雄》吳家樂

吳家樂於《鐵拳英雄》挑戰高難度角色路向東，劇情講述25年前吳家樂向步天下（陳展鵬飾）落毒導致其神志不清，之後打鬥時墮海失蹤，最後與女兒錢芊芊（唐詩詠飾）失散；直至第16集吳家樂正式登場與唐詩詠相認。吳家樂終極大反派一角掩飾得好好，直至去到結局篇觀眾都仲猜測緊邊個先係終極奸角；吳家樂於劇中除咗怒摑王君馨令人印象深刻，爆肌追殺姚子羚一幕都睇到觀眾嘩嘩聲，原來佢早於三年前已開始操練身材，就連《鐵拳英雄》監製文偉鴻都公開表揚吳家樂嘅付出：「為了達到路向東廢了武功的謊言設定，我要求家樂要保持瘦削外型，但又要有一身橫鍊肌肉，鋼鐵身型！地獄式訓練非常認真！好意志！好成績！好演員！」

《飛虎3壯志英雄》梁競徽

許森（梁競徽飾）對生父董啟超（羅樂林飾）恨之入骨，後來向羅樂林攤牌並坦言自己係其私生子，句句窒住羅樂林，眼神勁心寒。梁競徽接受無綫娛樂新聞台《Star Talk》訪問時，表示呢次喺眼神上落咗唔少苦功：「呢個角色唔會喺表情同行為表達太多，我選擇用眼神去表達內心，連着衫都有刻意設計，成套戲係着過一次黑色衫，就係同羅樂林最後嗰場。」

《十八年後的終極告白2.0》譚俊彥

譚俊彥於劇中請沈越（龔嘉欣飾）代筆畫畫，當知道老婆Queenie（譚凱琪飾）出軌後，性情大變，目露兇光並用力揑住對方條頸。之後譚俊彥就被黑化，譚凱琪被殺後，譚俊彥慢慢與龔嘉欣發展出感情，一方面希望佢繼續幫手畫畫，一方面利用龔嘉欣悲慘身世為畫展宣傳。後來，阿藍（邵展鵬飾）想揭發真相，譚俊彥不惜將佢推落山，邵展鵬死後，譚俊彥仲扮晒無嘢咁款，被觀眾大讚譚俊彥於呢套劇中展示深厚內心戲，演技相當出色。

《黯夜守護者》謝東閔

謝東閔飾演遊戲開發商李文杰，看似斯文正面，但往往畀人感覺神秘，因此觀眾於播出時已經喺到估會唔會佢就係Big Boss神秘毒販「挪亞方舟」，直至後來身份被揭露，佢先坦認自己係昔日社團頭目大輝嘅兒子「挪亞方舟」。謝東閔表示其實好多人都估到佢就係Big Boss，但就算有同事問到都無認；而佢認為「挪亞方舟」內心世界複雜，需要用大量眼神交代情節，所以事前都落咗唔少準備功夫。

《超能使者》陳國峰

陳國峰於《超能使者》飾演Dickson賀逸熹，除咗被封「無綫Anson Lo」，其演繹亦被觀眾大讚好戲，尤其係企圖侵犯Open姐（劉穎鏇飾）一幕，睇到觀眾眼火爆；而佢又奸爆命令手下糟質「超能使者」，承認自己係殺死Q姨（唐詩詠飾）姐姐喬若詩（楊卓娜飾）嘅幕後黑手，以致唐詩詠激發黑化異能，陳國峰當場斃命。有網民就覺得陳國峰令整套戲生息唔少，指佢值得多一點機會，又希望多啲機會聽返佢唱歌。

《痞子殿下》朱敏瀚

朱敏瀚飾演雙重人格角色千刀，年幼時親眼目睹親父被裘勇（吳岱融飾）殺死，雖然佢明白裘勇殺人動機係想阻止親父開殺戒，但內心煎熬令佢患上人格分裂。朱敏瀚就覺得「自己同自己講嘢」難度高，指每一場都要做兩次，又多謝同劇演員鄔嘉駿做佢替身及幫手對戲。

《法證先鋒V》高鈞賢

高鈞賢一改斯文形象於劇中飾演大反派，演出令人印象深刻。高鈞賢飾演張世熙，係一名高級化驗師又係黃宗澤同事；不過於一次闊太Michelle被殺案中，喺證物做手腳製造虛假證據陷害湛霆（鄭俊弘飾），令佢過於自責而跳海輕生。高鈞賢表示每個反派背後都有原因，唔想話為壞而壞，所以成個過程都有同監製好好溝通，更指睇到劇本時已經知道有好大發揮空間，同時又參考咗好多劇集、電影，要求戴眼鏡增加高級化驗師專業及角色深藏不露嘅感覺。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載