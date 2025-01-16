盤點香港奇案電影　80、90年代最震撼人心之作

近年香港不少電影改編自真實案例，例如現正上映的《爸爸》（荃灣弒母殺妹案）及《誤判》（快遞包裹誤判冤案）。其實，回顧1980、90年代，多宗曾經轟動一時的香港奇案，紛紛被拍成電影，甚至曾「鬧雙胞胎」。當中，你最記得哪一套？
文章出處：「當代中國」網站
《三狼奇案》綁架殺人被判死刑
電影《三狼奇案》以1959年至1961年發生的「三狼案」為藍本，三狼是指案中三名主犯，犯罪手法凶殘，先後綁架富商父子，後因分贓不均而內訌，最終被警方揭發。
「三狼案」在1989年被改編搬上銀幕，成為《三狼奇案》，由鄭則仕、梁家輝及徐錦江飾演三名主犯。
《羔羊醫生》連環殺人案轟動全城
相信不少香港人都會記得雨夜屠夫林過雲。1980年代初，任職的士司機的他，多次殺害夜歸女性乘客，惟事件一直不為人知。直至他將拍有殺人內情的菲林，沖曬成照片時，遭相片沖印公司職員察覺相片疑似跟人體肢解相關，因而報警拘捕林過雲後，才揭發這一連串恐怖慘劇。
1992年，根據林過雲案改編拍成電影的《羔羊醫生》，由任達華飾演的士司機林過雨，多次在雨夜殺害他眼中的「壞女人」，並將屍體肢解做成標本，及將受害人的器官割下存放在雪櫃中，手法駭人聽聞，非常殘忍。
《紙盒藏屍之公審》 首宗科學鑑證入罪案件
1974年發生的跑馬地紙盒藏屍案，是另一宗全港轟動的奇案。這是香港第一宗利用環境科學鑑證而定罪的謀殺案。
被害女學生相約同學於跑馬地電車總站見面，惟一直不見影蹤，直至翌日，一個藏着女生全裸屍體的紙箱被發現。疑犯歐陽炳強一直否認殺人，最終入獄28年後，於2002年假釋出獄，並於2022年病逝。也因此，該宗案件的犯案動機和過程也就無法得知，一直成謎。
這宗紙盒藏屍案曾多次被拍成影視作品，而最為人熟悉的是1993年上映，由任達華和葉童主演的《紙盒藏屍之公審》。
《溶屍奇案》《郎心如鐵》「鬧雙胞胎」 鹽酸溶屍奇案
1989年發生了一宗空姐溶屍案。揭發事件是源於警方接到電話舉報，一間住宅傳出令人作嘔的難聞氣味，因而揭發屋中浴室的鐵箱內，有一具嚴重腐爛的女性殘肢，當場將屋中一對男女拘捕。
案件涉及一男兩女的爭風呷醋，結果任職空姐的女死者被殺，並遭人以腐蝕性液體企圖溶屍。
空姐溶屍案在1993年被同時拍成兩部電影，分別是由吳鎮宇、葉童、梁思敏主演的《溶屍奇案》，及由白石千、吳家麗、羅慧娟主演的《郎心如鐵》，鬧出雙胞胎。
《三五成群》童黨殺人燒屍
這是一宗轟動的秀茂坪童黨燒屍案。1997年，一名少年因不值一班童黨經常欺負輕度智障的清潔工人，並勸其報警，因而遭到童黨的兇殘虐待，最後活生生被打死，並將其屍體焚燒，以圖毀屍滅迹。
1999年上映的《三五成群》，改編自這宗童黨燒屍案，由一班年輕演員擔演，包括演林子善、「張栢芝細佬」張豪龍等，扮演性格各異的童黨，演來入型入格。
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