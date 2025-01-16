盤點香港奇案電影 80、90年代最震撼人心之作

《三狼奇案》綁架殺人被判死刑 電影《三狼奇案》以1959年至1961年發生的「三狼案」為藍本，三狼是指案中三名主犯，犯罪手法凶殘，先後綁架富商父子，後因分贓不均而內訌，最終被警方揭發。 「三狼案」在1989年被改編搬上銀幕，成為《三狼奇案》，由鄭則仕、梁家輝及徐錦江飾演三名主犯。

《紙盒藏屍之公審》 首宗科學鑑證入罪案件 1974年發生的跑馬地紙盒藏屍案，是另一宗全港轟動的奇案。這是香港第一宗利用環境科學鑑證而定罪的謀殺案。 被害女學生相約同學於跑馬地電車總站見面，惟一直不見影蹤，直至翌日，一個藏着女生全裸屍體的紙箱被發現。疑犯歐陽炳強一直否認殺人，最終入獄28年後，於2002年假釋出獄，並於2022年病逝。也因此，該宗案件的犯案動機和過程也就無法得知，一直成謎。 這宗紙盒藏屍案曾多次被拍成影視作品，而最為人熟悉的是1993年上映，由任達華和葉童主演的《紙盒藏屍之公審》。

《溶屍奇案》《郎心如鐵》「鬧雙胞胎」 鹽酸溶屍奇案 1989年發生了一宗空姐溶屍案。揭發事件是源於警方接到電話舉報，一間住宅傳出令人作嘔的難聞氣味，因而揭發屋中浴室的鐵箱內，有一具嚴重腐爛的女性殘肢，當場將屋中一對男女拘捕。 案件涉及一男兩女的爭風呷醋，結果任職空姐的女死者被殺，並遭人以腐蝕性液體企圖溶屍。 空姐溶屍案在1993年被同時拍成兩部電影，分別是由吳鎮宇、葉童、梁思敏主演的《溶屍奇案》，及由白石千、吳家麗、羅慧娟主演的《郎心如鐵》，鬧出雙胞胎。