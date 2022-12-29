盤點2022年十大香港以外必睇劇集！大熱《今際之國2》／《Wednesday》仲有咩？

煲港劇以外，各大串流平台都有唔少好評劇集上架，例如最近熱爆嘅《First Love 初戀》同埋上架短短一周嘅《今際之國的闖關者2》等等，不如一齊盤點一下有邊10套2022年香港以外必睇劇集啦，分別有歐美劇、韓劇、日劇、泰劇及台劇，一定滿足到唔同劇迷！

《食人魔達默》

美劇《食人魔達默》改編自真實犯罪事件，全輯僅得10集，但心寒程度足夠成為全城熱話。劇集講述主角Jeffrey Dahmer係一名連環殺人犯，並於1978至1991年期間連環殺死及肢解17名男子，甚至將受害者嘅人肉及內臟用嚟收藏、食用，請鄰居食人肉三文治，令人緊張不安，部分劇迷都指捱唔過第1集。

《怪奇物語》第四季

美劇《Stranger Things》（怪奇物語）可謂一套神劇，觀眾從四季劇集中睇住主角長大，與劇情有著深刻連結。《怪奇物語》第四季係2022年必睇劇集之一，以暗黑風格回歸，由小孩子主角視角出發，喚醒人們於孩子時期對於未知事物嘅強烈好奇心，結合幻想、超能人類、怪物、異空間等元素，擴展出無限想像空間嘅懸疑冒險。而Netflix宣布第五季將會係最終季，預計於2024年上架。

《Wednesday》

由Tim Burton 執導嘅Netflix新劇《愛登士家庭》外傳影集《Wednesday》上月底開播，穩守香港Top 10排行。劇集以偵探故事增加追開程度，講述16歲小女孩Wednesday Addams一副厭世樣及腹黑性格，於普通學校中放食人魚教訓欺負弟弟嘅同學後，被父母安排轉校到「奈落學院」，內裡集齊唔同異樣嘅學生，而有著反社會和虐待狂傾向嘅佢喺新校園就接二連三發生奇怪事件。

《非常律師禹英禑》

韓劇《非常律師禹英禑》播出時話題度極高，飾演自閉女律師嘅演員朴恩斌亦因此爆紅。劇集講述一名高智商但患有自閉症嘅女律師，擁有過目不忘能力，即使唔善於表達自己嘅情緒，但落力為受害者搵出真相，劇中更有唔少案件都改編自真人真事。

《財閥家的小兒子》

韓劇《財閥家的小兒子》改編自同名網路小說，由宋仲基及李星民主演，講述尹賢宇（宋仲基飾）家族被誣陷私吞資金，被財閥家殺害，其魂魄走到去殺死自己嘅財閥家小兒子陳道俊身上，一步步報仇，以侵吞整個財閥家族。

《毒梟聖徒》

韓劇《毒梟聖徒》由河正宇、黃晸珉、朴海秀、趙宇鎮、柳演錫和張震領銜主演，靈感來自韓國毒梟趙奉行嘅犯罪事蹟，講述韓國商人冒死加入國家情報科嘅秘密任務，前往南美國家蘇利南將韓裔毒梟緝拿歸案。而《毒梟聖徒》導演尹鐘彬因欣賞台灣演員張震演技，特別邀請張震客串蘇利南黑道「陳震」角色，劇中嘅佢行事狂妄，更將仇家嘅屍體掛於唐人街示眾。

《First Love 初戀》

日劇《First Love初戀》由佐藤健和滿島光主演，劇集以宇多田光《First Love》為原型，講述男女主角初戀分手後，相隔20年重遇嘅愛情故事，主題曲更用咗宇多田光經典歌曲《First Love》，成功勾起一眾劇迷回憶，無論是劇中取景地點、主角服裝造型還是劇情都掀起熱潮，觀眾更大選拍攝手法唯美，且劇情夠催淚。

《今際之國的闖關者2》

日劇《今際之國的闖關者》第二季比起第一季血腥程度升級，劇中嘅生存遊戲更為燒腦；主角有栖（山崎賢人飾）、宇佐木（土屋太鳳飾）及全新成員塀谷朱音（《AV帝王2》恒松𧙗里飾）等人迎來更加嚴苛嘅人頭牌「紅心J」、「梅花K」、「方塊K」等死亡遊戲，更大追看性嘅係男神山下智久嘅全裸登場，並擔任重要角色！

《黑幫少爺愛上我》

泰國BL劇一向深得觀眾喜愛，最新「BL 劇天花板」《黑幫少爺愛上我》改編自同名網路小說，以黑幫少爺和貼身保鏢愛情故事為主軸。劇情講述黑幫家族二少爺 Kinn（Mile飾）因家庭背景常被仇家暗算，一次逃亡中遇上大學生Porsche（Apo飾）避過一劫，於是聘請Porsche成為私人保鏢，過程中經歷各種險境，互生情愫。

《華燈初上》第三季

台灣懸疑影集《華燈初上》上架後話題不斷，華麗陣容配合緊湊推理情節成為追看原因。第三季《華燈初上》承接第一、二季劇情中伏筆，揭曉真兇，包括揭開蘇媽媽之死及與毒品案有關嘅真相。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載