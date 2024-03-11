盧信宥Ash為新歌MV舉行首播會 商場辦白色情人節派對

《全民造星V》的盧信宥(Ash)近日來港宣傳他的新歌，並在將軍澳中心舉辦了一個白色情人節派對兼新歌MV首播會。派對上，Ash邀請了鄧家杰(Kakit)、創作女歌手黃曦桃(TAOTAO)、新人黃梓僑、李雨青擔任嘉賓。
活動上，Ash和Kakit互相送情人節禮物。Ash送了一套女性睡衣給Kakit，而Kakit則回禮一個保溫杯。Ash表示，「雖然看到Kakit的緋聞，但不知道真假，希望Kakit能找到一個好的另一半來照顧他。」Kakit知道Ash在新年時生病，同樣祝福對方盡快有人能照顧他。
Kakit 4月推新歌保證有驚喜
Ash出道後非常努力工作，他剛在馬來西亞投資開設演藝學校，同時在香港推出新歌，需要兼顧兩地的工作，Ash說：「下半年計劃推出個人音樂作品。」由於之前缺乏休息，Ash免疫系統出現問題，他指：「之後會多加注意身體的健康。」而Kakit亦有許多計劃，「計劃4月推出新歌MV，同Ash一樣，會有一個驚喜演出。」
與TAOTAO 梓僑合作 喜出望外
Ash新歌《我一個孤單空虛發覺夜漫長》，是與TAOTAO合唱的，MV分為三個不同故事情節，其中一個是他和新人黃梓僑演出BL情節，拍攝當天兩人初見面就要在鏡頭前展現溫馨互動，Ash說：「黃梓僑好專業，鏡頭敏感度好好，同佢拍BL情節完全冇尷尬，所以拍攝迅速完成。」TAOTAO則感謝《造星》節目fans的媽咪，推薦Ash和他合作，TAOTAO說：「初次見到Ash時，就響錄音室，已經感受到佢唱歌嘅力量。」