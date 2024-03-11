盧信宥Ash為新歌MV舉行首播會 商場辦白色情人節派對

《全民造星V》的盧信宥(Ash)近日來港宣傳他的新歌，並在將軍澳中心舉辦了一個白色情人節派對兼新歌MV首播會。派對上，Ash邀請了鄧家杰(Kakit)、創作女歌手黃曦桃(TAOTAO)、新人黃梓僑、李雨青擔任嘉賓。

活動上，Ash和Kakit互相送情人節禮物。Ash送了一套女性睡衣給Kakit，而Kakit則回禮一個保溫杯。Ash表示，「雖然看到Kakit的緋聞，但不知道真假，希望Kakit能找到一個好的另一半來照顧他。」Kakit知道Ash在新年時生病，同樣祝福對方盡快有人能照顧他。