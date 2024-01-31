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娛樂
2024-01-31 21:41:31

盧冠廷公開示愛 老淒唐書琛是其一生至愛︰冇佢冇我

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盧冠廷與太太唐書琛一齊到新城接受訪問。

盧冠廷與太太唐書琛應邀到新城出席《原來生活好快樂》節目「自主人生」星級嘉賓專訪環節錄音訪問，大談最新推出的大碟、創作技巧，以及罕有分享跟太太的相識經過。

最近推出新大碟的盧冠廷透露，今次邀請了不同年代的音樂人合作，他亦特別做了很多不同風格的歌曲，務求一擊即中。以往盧冠廷曾創作出不少經典歌曲，談及創作技巧，他透露創作是本能，透過多做，配合靈感以完成，有時不能思考太多。

(左起)麥卓華、盧冠廷與太太唐書琛、程凱欣。

盧冠廷創作的《一生所愛》成為經典金曲，主持人問到他太太又是否其「一生所愛」呢？他笑說：「係，佢都似。係佢先幫到我，冇佢冇盧冠廷，我個名都係佢作。我所有出名的歌，歌詞都由佢寫，冇佢冇我，所以冇辦法啦!」唐書琛亦說：「如果你信有緣份呢樣嘢，我都覺得我哋點解好似孖生。」她坦言跟盧冠廷想法很相似，或許是一早在上面約定了，今世要下來一齊做些甚麼或玩些甚麼。

提到二人的相識經過，唐書琛指那時任職公關經理，要訪問盧冠廷，當時先看到對方的相片，感覺很「寸」很「沙塵」。那次訪問中，她問盧冠廷，為何一個在全美國世界性的歌曲創作比賽奪冠的人，回到香港這個彈丸之地，卻只是位列第四。盧冠廷當時回答她：「Just matter of taste!」唐書琛當時覺得對方很豁達，不覺得他「寸」了，而且看事情不止是看表面。結果她另眼相看，更笑指盧冠廷常說當年是她主動追求。

盧冠廷與太太唐書琛恩愛多年。

盧冠廷澄清不是太太追求他的，他指太太以前是一位靚女，現在都是，以前太太其中一個追求者是中東油王的兒子。當時見到對方送花熱烈追求，感覺競爭好大。但他卻未有展開追求攻勢，他笑說：「我就特登當佢冇到，佢咁就中招，咁就做咗我老婆，你話幾容易。」唐書琛指盧冠廷開了人生另一個角度給她看。

 

盧冠廷與太太唐書琛

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