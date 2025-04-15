盧冠廷相隔9年重返紅館開騷 《陪着你走》變《陪着我走》 蘊含40年故事與情感

在記招上，盧冠廷透露今次演唱會以「回憶殺」和「匠心精神」兩大主題來進行。他形容「回憶殺」是與久別重逢的回憶、道別青春的感慨，他將用音樂帶領觀眾重啟人生美麗新篇章。而「匠心精神」則代表著他對音樂的熱情與追求，他稱儘管已在音樂界取得不小成就，但仍不停止學習和探索，對音樂的忠誠可見一斑。

盧冠廷又分享演唱會主題曲《陪着我走》的創作過程，「這首歌的誕生，源自於他1985年的作品《陪着你走》，經過四十年的淬鍊，終於昇華成為今天的《陪着我走》。」《陪着我走》不僅是一首歌，更是一段歲月的哲思，從「你」到「我」，承載無數故事和情感。

而台下默默支持盧冠廷的，還有他的太太唐書琛，他們夫妻檔的合作，無疑是香港樂壇的絕配，幾十年來，他們創作了無數金曲。監製葉廣權(Joseph)在會上仍讚賞他們夫妻檔的默契，又爆盧冠廷在演唱新歌時熱淚盈眶，盧冠廷則幽默回應，「夫妻間都會經常拗架，否則點做夫妻，不過我哋愈鬧愈精彩，哈哈。」盧冠廷又即場為送上新歌《陪着我走》，字字充滿愛意。