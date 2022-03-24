盧冠廷讚麥浚龍對創作嚴謹

LoLo分享兩人合作過程，稱最初給Juno兩首歌曲選擇，一首是旋律優美的ballad，另一首就是大家聽到的《旋律．故事》：「Juno鍾意《旋律．故事》有日本mafia movie(黑幫電影)嘅感覺，呢首歌好重電影感，我做編曲時都落足心機！」Juno憶起去年收到LoLo的電話邀請參與合作，二話不說就答應對方，他說：「以往同LoLo喺電影上合作過，亦有一齊拍攝訪談節目，彼此之間建立起默契，大家對畫面嘅觸覺都好敏銳，能夠透過形容畫面去交流令我感受好深。好感激LoLo與Susan俾呢個機會我參與今次合作，進入佢哋嘅音樂世界。」

讚LoLo Susan係藝術家

填詞人唐書琛(Susan)表示，今次詞作是為兩人度身訂造，LoLo是音樂人即「旋律」，Juno是導演即「故事」。歌詞描寫藝術家創作的心路歷程，思緒交戰就如萬馬奔騰，與歌曲中澎湃磅礡之感一脈相通。Susan又提到，創作是不斷在自己世界中構想、探索，有時會令人喘不過氣；但當去到最極致，衝破既定框架，打破自身限制，就會走進一個全新境界，不用外物刺激，也能達到一種自然的狂喜狀態，就是大家常說的「Natural High」。Juno形容Susan是藝術家，他說：「兩個好熟悉影像嘅人，能夠搵到音樂上嘅共通點去促成合作，LoLo嘅創作充滿個人魅力，能夠將我地的想法融為一體喺歌詞中表達出嚟，Susan有好大功勞。」他又說：「真心懂得製作、投入製作，非只拘泥於技術層面上，我覺得LoLo同我係同一類人，能夠透過畫面去深入了解大家係一種福氣！」