盧冠廷1‧17廣州開騷 專程去養母譚秀珍故居打卡

盧冠廷，將於1月17日在廣州天河體育館帶來「My Music · My Life一生所愛」演唱會廣州站。日前，他專門去到廣州荔灣打卡養母故居，並分享了廣州演唱會的準備情況，讓人對這次的演出充滿期待。
盧冠廷表示這次是2015年後再次來到廣州，當天首個打卡的地方就是他養母譚秀珍女士在荔灣老城區的故居。親眼見到她曾生活過房子，他感嘆道：「我舊時唔知道呢度係咁靚咁大嘅，好感動！」隨後他就去到永慶坊，親身體驗了已被列入非遺的廣彩技藝，並在粵劇藝術博物館進行參觀和交流。
作為粵劇名伶盧海天之子，盧冠廷當天在館內展品驚喜地發現了自己父親的名字，並開心地打卡合照留念。他還盛讚博物館的設計：「好莊重，好靚，完全係我想象範圍之外。」行程最後還乘船遊覽了荔枝灣，欣賞了河道兩旁的美景。經過這半天的遊歷參觀，他表示好開心，並覺得廣州很有文化氣息。
談及即將於1月17日舉行的廣州演唱會，盧冠廷鄭重表示：「必須做到最好，因為這是我在內地的首場大型演唱會。」距離演出不足兩週，他坦言心情既激動又緊張，並透露演唱會上將有一首為廣州的觀衆準備的新歌，並表示旋律好易上口，相信到場觀衆聽了幾句就可以跟著一起大合唱。此外，盧冠廷當晚還驚喜現身街頭，與正在當時進行busking的演出者共同合唱《一生所愛》，還和現場圍觀的觀眾一同大合照，非常親民。