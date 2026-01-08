盧冠廷1‧17廣州開騷 專程去養母譚秀珍故居打卡

盧冠廷繼2015年後再次來到廣州，當天首個打卡的地方就是他養母譚秀珍女士在荔灣老城區的故居。

盧冠廷，將於1月17日在廣州天河體育館帶來「My Music · My Life一生所愛」演唱會廣州站。日前，他專門去到廣州荔灣打卡養母故居，並分享了廣州演唱會的準備情況，讓人對這次的演出充滿期待。

盧冠廷表示這次是2015年後再次來到廣州，當天首個打卡的地方就是他養母譚秀珍女士在荔灣老城區的故居。親眼見到她曾生活過房子，他感嘆道：「我舊時唔知道呢度係咁靚咁大嘅，好感動！」隨後他就去到永慶坊，親身體驗了已被列入非遺的廣彩技藝，並在粵劇藝術博物館進行參觀和交流。