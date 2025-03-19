盧國沾離世｜年青時過33制生活 自揭昔日寫一首歌收幾萬

香港著名填詞人盧國沾傳來死訊，享年76歲。盧國沾被譽為「詞壇聖手」，在七、八十年代的音樂界中，他創作了無數經典主題曲，深深影響了當時的電視劇音樂。無論是武俠劇還是現代時裝劇，他筆下的作品如同一幅幅生動的畫卷，讓觀眾感受到劇情的深厚情感。曾為超過3千首粵語歌填詞，被封「詞聖」，與黃霑、鄭國江被視為香港樂壇早期的三大填詞人。

中文根基深厚

盧國沾兒時在廣東新會長大，並由私塾老師傳授《三字經》、《千字文》等對文學，其後6歲來港生活。盧國沾小時候，由於姊姊喜歡看電影，經常從電影院帶回刊載有電影簡介和歌詞簡譜的「本事」，從而引起盧國沾對配樂和填詞的興趣。他在13歲時，以筆名「沾夢」投稿。

幾萬元寫一首歌

1968年，盧國沾仍在中文大學修讀新聞系時，已加入TVB，為《香港電視》訪問幕前幕後人員及撰寫電影介紹。他亦曾為多個劇集、節目構思廣告宣傳稿。他於1975年應邀為TVB電視劇《巫山盟》的同名主題曲作詞，繼而展開填詞人生活。2016年，盧國沾舉行作品展，當時他曾接受多間傳媒訪問，提到自己以前寫歌是收幾萬元一首，並指現代填詞人僅得數百元，因此要他「出山」就要出得起錢。