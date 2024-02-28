盧宛茵嘆電視圈每況愈下 「好聲音唱吓歌又話出嚟拍啦」被後輩教講對白一招應對

楊紹鴻近年開設Youtube頻道，同曾經合作過的藝人訪問傾偈。前亞視製作人楊紹鴻近期找來兩名資歷深厚嘅演員盧宛茵同吳浣儀做嘉賓。一輪熱身之後，楊紹鴻入正題問二人對現今電視圈嘅睇法，人稱Madam的盧宛茵先係大笑一番，然後直言電視圈「每況愈下」，而吳浣儀認同之餘再加多句「夕陽工業」。

盧宛茵以黑面應對後輩教演戲

三人講到演員水平，楊紹鴻話而家好多劇集的角色都係冇父母，因為「冇晒甘草演員」。盧宛茵對於新一代水平未夠有他的看法，Madam話「以前都有戲劇大師，即係阿King（鍾景輝）教我哋呀嘛，都獲益良多。但而家唔係，『好聲音』唱吓歌又話『得喇，出嚟拍啦』，賣吓廣告又話拍啦！」，吳浣儀就認為好多後輩基本功唔夠。

講到興起，盧宛茵直指有後輩「樣樣唔識一舊雲，仲要教人喎」，隨即自爆開工時被後輩「指點」，「試過叫我呀……『你呢句對白應該咁講喎』」，當時Madam聽到「吓」一聲再望吓對方，無理到「意見」，「咪照我自己做囉，使乜理佢？」。咁後輩請教前輩呢？盧宛茵同吳浣儀都話好少，但效力亞視多年嘅吳浣儀話試過指點下，對方都接受，盧宛茵聞言立即唔同意，仲話「唔好呀，黑面㗎！」，而楊紹鴻打圓場表示「可能唔同電視台啦」。