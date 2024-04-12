盧宛茵被批唔識做戲嬲到掟嘢　直斥導演搵甘草演員出氣

早前資深演員盧宛茵喺製作人楊紹鴻嘅Youtube節目講出對圈中後輩行為嘅睇法，大爆曾被後輩「指點」教佢做戲。人稱Madam嘅盧宛茵早前接受專訪再爆，早前喺TVB拍攝新劇《非份之罪》時被導演針對，嬲到佢掟毛巾，而同場嘅陳煒及徐榮竟然冇出聲當睇唔到。

「睇吓你啲戲？」

盧宛茵透露早前為《非份之罪》其中一個單元演出，劇中徐榮及陳煒飾演Madam嘅仔同新抱。Madam話第一日開工就被導演挑剔，試過演緊戲時導演鬧佢冇乜表情，Madam就反問係咪要演得誇張啲先得，而且提醒可能影響收音，導演立即冇嘢講。盧宛茵話拍到第5日，導演又再玩嘢，叫助導（PA)召佢過去翻睇演出，然後一路睇一路鬧「睇吓你啲戲？」、「啲戲唔係咁做㗎嘛」。