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娛樂
2024-04-12 11:45:57

盧宛茵被批唔識做戲嬲到掟嘢　直斥導演搵甘草演員出氣

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盧宛茵喺《隱門》嘅演繹，被網民盛讚「眉毛都識做戲」

早前資深演員盧宛茵喺製作人楊紹鴻嘅Youtube節目講出對圈中後輩行為嘅睇法，大爆曾被後輩「指點」教佢做戲。人稱Madam盧宛茵早前接受專訪再爆，早前喺TVB拍攝新劇《非份之罪》時被導演針對，嬲到佢掟毛巾，而同場嘅陳煒及徐榮竟然冇出聲當睇唔到。

「睇吓你啲戲？」

盧宛茵透露早前為《非份之罪》其中一個單元演出，劇中徐榮及陳煒飾演Madam嘅仔同新抱。Madam話第一日開工就被導演挑剔，試過演緊戲時導演鬧佢冇乜表情，Madam就反問係咪要演得誇張啲先得，而且提醒可能影響收音，導演立即冇嘢講。盧宛茵話拍到第5日，導演又再玩嘢，叫助導（PA)召佢過去翻睇演出，然後一路睇一路鬧「睇吓你啲戲？」、「啲戲唔係咁做㗎嘛」。

去到一場陳煒同場嘅戲份，盧宛茵話劇本提到佢設局等陳煒可以甩身走人，拍嗰陣佢追上去叫陳煒唔好走，點知導演話Madam應該企定俾陳煒走，Madam覺得對方完全係無理取鬧。忍足咁多日盧宛茵終於爆seed，隨手拎起條毛巾怒掟兼大鬧「去死啦！」洩憤。

徐榮同陳煒粒聲唔出

Madam憶述當刻全廠靜晒，但係同場嘅徐榮同陳煒粒聲唔出視而不見，只有一位工作人員行埋一邊安撫Madam。後來盧宛茵拍埋場戲，但同家人商量後決定同監製王心慰投訴，王第二日就入錄影廠氹返Madam。不過記者問到盧宛茵會否搵總經理曾志偉反映一下，佢就話「點敢搵佢呀」。

盧宛茵話自己第一次嬲到掟嘢，直言拍咗戲半世紀居然俾人咁樣話，又指當年鍾景輝等導師都唔會咁批評佢。Madam認為導演向佢發炮有原因，因為公司要捧新人，陳煒呢啲主角又唔鬧得，於是搵甘草演員出氣。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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