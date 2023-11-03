熱門搜尋:
雙11 moon tang 叱咤2023 The Beatles 岩布仙尼 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 取消黑碼 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 流感 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-11-03 14:45:42

盧巧音掉晒TVB季選獎座　盤點樂壇大獎變垃圾事件　譚校長疑似有份？

分享：

盧巧音

今日商台舉行叱咤樂壇流行榜頒獎典禮記招，意味住又係樂壇頒獎禮季節。多年來唱片公司為歌手成績爭崩頭，歌手造歌谷人氣爭獎，但亦有人「辭官歸故里」，連獎座都掉埋。

「已經過去，向前看吧」

今年正值以歌手身份出道25周年嘅盧巧音，喺IG分享一張影到多個TVB勁歌金曲季選獎座嘅相片，又寫住「U want it? #其實已經掉左好多 #過去已過去的」，似乎暗示有意斷捨離唔要呢啲獎座。有粉絲認為好可惜，甚至希望代為「收留」。不過Candy就留言回應「已經過去，向前看吧」，十分瀟灑。

過去都試過有歌手棄置獎項，曾經常被戲稱同盧巧音似樣嘅何韻詩，亦曾經出post公告將過去嘅樂壇獎項丟棄。事先張揚以外，亦有人偷偷丟獎。

夜冷檔見到「2013年新城勁爆躍進歌手」獎座

現已離職嘅時任商台DJ Colin就喺北角街頭疑似夜冷檔口，見到友台「2013年新城勁爆躍進歌手」獎座。網民翻查當年得到呢個獎嘅歌手包括羅力威、連詩雅、龍小菌、蔚雨芯及吳彤。羅力威、龍小菌、蔚雨芯及吳彤都留言否認，甚至貼出獎座以證清白，而未有咁做嘅連詩雅就成為「疑犯」。

同一年有網民聲稱喺元朗錦田一堆垃圾度，見到1989年港台《十大中文金曲》嘅獎座，上面刻有其中一首獲「十大金曲獎」嘅《千載不變》（主唱溫拿樂隊），而得獎者係作曲人譚詠麟及鍾鎮濤。網民今次唔駛查資料，直接估究竟係校長定B哥哥唔要獎。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖）

WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受