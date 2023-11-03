盧巧音掉晒TVB季選獎座　盤點樂壇大獎變垃圾事件　譚校長疑似有份？

今日商台舉行叱咤樂壇流行榜頒獎典禮記招，意味住又係樂壇頒獎禮季節。多年來唱片公司為歌手成績爭崩頭，歌手造歌谷人氣爭獎，但亦有人「辭官歸故里」，連獎座都掉埋。
「已經過去，向前看吧」
今年正值以歌手身份出道25周年嘅盧巧音，喺IG分享一張影到多個TVB勁歌金曲季選獎座嘅相片，又寫住「U want it? #其實已經掉左好多 #過去已過去的」，似乎暗示有意斷捨離唔要呢啲獎座。有粉絲認為好可惜，甚至希望代為「收留」。不過Candy就留言回應「已經過去，向前看吧」，十分瀟灑。
過去都試過有歌手棄置獎項，曾經常被戲稱同盧巧音似樣嘅何韻詩，亦曾經出post公告將過去嘅樂壇獎項丟棄。事先張揚以外，亦有人偷偷丟獎。
夜冷檔見到「2013年新城勁爆躍進歌手」獎座
現已離職嘅時任商台DJ Colin就喺北角街頭疑似夜冷檔口，見到友台「2013年新城勁爆躍進歌手」獎座。網民翻查當年得到呢個獎嘅歌手包括羅力威、連詩雅、龍小菌、蔚雨芯及吳彤。羅力威、龍小菌、蔚雨芯及吳彤都留言否認，甚至貼出獎座以證清白，而未有咁做嘅連詩雅就成為「疑犯」。
同一年有網民聲稱喺元朗錦田一堆垃圾度，見到1989年港台《十大中文金曲》嘅獎座，上面刻有其中一首獲「十大金曲獎」嘅《千載不變》（主唱溫拿樂隊），而得獎者係作曲人譚詠麟及鍾鎮濤。網民今次唔駛查資料，直接估究竟係校長定B哥哥唔要獎。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈