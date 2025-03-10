盧巧音4月麥花臣開騷 時間綫主題 與樂迷回憶音樂人生

盧巧音(Candy Lo)將於4月26日(星期六)在旺角麥花臣場館舉行《麥花臣節X盧巧音 時間綫II演唱會2025》，這是她時隔3年再次舉辦個人演唱會，以「Timeline時間綫」為主題，展現她豐富的音樂歷程。門票將於3月12日(星期三)開始網上預售，3月18日(星期二)正式公開發售。
Candy表示，這次開騷與三年前演唱會有所不同，訊息傳遞和氣氛也有所改變。「今次演唱會與三年前比較，三年前演唱會感覺比較沉實，氣氛亦比較深沉。而今次雖繼續以Timeline為題，未必係一個延續，可以講係一個重溫，將時間綫嘅概念再次活現喺觀眾眼前。」Candy選擇在2025年重新啟航，嶄新演繹她在音樂和心靈方面的時間綫。
Candy提到，如果有時光機，她最想回到20歲，重新出發，做得更好，「時間對我嚟講，其實係一個概念，每個人心目中嘅概念都有主觀性，我覺得我哋係活喺過去、現實與未來嘅混合當中。」這次演唱會將以「重溫」和「創新」為主題，展示7大人生階段：RE - VISIT、RE - EXPLORE、RE - SET、RE - ALIGN、RE - START、RE – CLAIM和RE – IGNITE。
樂迷在這次演唱會中，將細味Candy從初出道的強烈搖滾性格到近年追求健康減碳生活品味的轉變。她希望通過歌聲和觀眾一起回憶彼此成長的時光綫。至於對今次個唱有否何期望，Candy說：「我對演唱會冇特別期望，以平常心看待，反而希望觀眾帶著輕鬆心情來睇，到演唱會結束離開時候，可以攞到啲嘢走，例如回憶……大家一齊返到以前成長嘅片段，一齊回顧過去嘅自己，大家都有得着。」