盧巧音4月麥花臣開騷 時間綫主題 與樂迷回憶音樂人生

盧巧音(Candy Lo)將於4月26日(星期六)在旺角麥花臣場館舉行《麥花臣節X盧巧音 時間綫II演唱會2025》，這是她時隔3年再次舉辦個人演唱會，以「Timeline時間綫」為主題，展現她豐富的音樂歷程。門票將於3月12日(星期三)開始網上預售，3月18日(星期二)正式公開發售。

Candy表示，這次開騷與三年前演唱會有所不同，訊息傳遞和氣氛也有所改變。「今次演唱會與三年前比較，三年前演唱會感覺比較沉實，氣氛亦比較深沉。而今次雖繼續以Timeline為題，未必係一個延續，可以講係一個重溫，將時間綫嘅概念再次活現喺觀眾眼前。」Candy選擇在2025年重新啟航，嶄新演繹她在音樂和心靈方面的時間綫。