盧巧音4月麥花臣開騷 自言上次玩得唔盡興

「麥花臣節2025」將於本月起一連四個月舉行，今年大會主題是「Chill住入場睇 Live Show」，本地女子獨立樂團GDJYB雞蛋蒸肉餅與WHIZZ、J.Arie(雷深如)、香港饒舌歌手Billy Choi(蔡承恩)及Candy Lo(盧巧音)，分別在1、2、3及4月舉行演唱會。

今日(8日)眾人在麥花臣大樓地庫，全新200人多用途表演及展覽場地「P‘ARTISTE」舉行記者招待會。J.Arie明言今次個唱將是她暫定的最後一個個人演唱會，故她希望送給歌迷難忘的一晚，以感謝他們一直以來不離不棄的支持。「其實呢個演唱會已構思咗兩年，演唱會同日會出埋大碟。點解會暫定係最後一個演唱會？因為想講嘅議題都暫時講完，嚟緊我想做多啲幕後工作。」