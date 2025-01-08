盧巧音4月麥花臣開騷 自言上次玩得唔盡興

「麥花臣節2025」將於本月起一連四個月舉行，今年大會主題是「Chill住入場睇 Live Show」，本地女子獨立樂團GDJYB雞蛋蒸肉餅與WHIZZ、J.Arie(雷深如)、香港饒舌歌手Billy Choi(蔡承恩)及Candy Lo(盧巧音)，分別在1、2、3及4月舉行演唱會。
今日(8日)眾人在麥花臣大樓地庫，全新200人多用途表演及展覽場地「P‘ARTISTE」舉行記者招待會。J.Arie明言今次個唱將是她暫定的最後一個個人演唱會，故她希望送給歌迷難忘的一晚，以感謝他們一直以來不離不棄的支持。「其實呢個演唱會已構思咗兩年，演唱會同日會出埋大碟。點解會暫定係最後一個演唱會？因為想講嘅議題都暫時講完，嚟緊我想做多啲幕後工作。」
爸爸入院 玩得唔盡興
盧巧音在2022年在麥花臣場館舉行個唱，問到她為何特別偏愛麥花臣場館。她表示：「上次舉行個唱時，爸爸唔舒服入醫院，當時有一刻想取消，所以嗰次唔盡興。但自己嘅情緒管理都做到最好，今次再喺度開個唱，想同大家經歷唔同氛圍，會係開心、過去咗、重新嘅感覺。」盧巧音亦表示今次個唱除舊歌外，亦會有新歌演出。
成軍14年的本地女子獨立樂團雞蛋蒸肉餅與WHIZZ，今次走在一起舉行《一一》，是因為她們即將推出全新音樂作品，因此想借這場演出，用女子組合之名建構更多可能性；擁有點擊率直逼百萬的歌曲《Sorry呢度係香港》的Billy Choi表示，對舉行個唱非常期待，會視作他音樂路上的成就解鎖之一，希望能近距離與樂迷交流。
節目詳情如下：
麥花臣節 x WHIZZ x GDJYB《一一》 Live 2025
1月18日(六)
麥花臣節 x J.Arie雷深如《J.Atriarchy演唱會2025 》
2月15日(六)
麥花臣節 x Billy Choi成就解鎖演唱會
3月15日(六)
麥花臣節 x Candy Lo Timeline 2 Concert
4月26日(六)