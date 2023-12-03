盧廣仲宣佈明年3月香港開騷 邀歌迷上台敲木魚棍都斷

在演唱會期間，有有歌迷高呼「好靚仔」，他就笑說：「我就快是uncle了。」演唱《冒烟的燈泡》時，盧廣仲邀請一男一女歌迷上台任伴奏，兩位歌迷各拿一個木魚毃擊伴奏，由於太投入太用力，二人先後將毃木魚的木棍都毃斷了。盧廣仲忍不住哈哈大笑，場面爆笑。他更笑問兩位歌迷是否單身，下台後可以互相留電話。之後他拿着木魚走向樂隊笑問：「怎麼辦？」然後又笑了很久，才能收拾心情唱出《刻在我心裡的名字》。

廣仲接受訪問，相隔四年再來澳門跟歌迷見面，他覺得歌迷變多了，歌迷也有長大，看他們很開心，覺得做演唱會的最大意義就是這樣，可以帶給群眾一點能量。明年他將有新專輯，他都希望趕快回來。提到歌迷不捨離開，他笑言四年前來都是這樣，這個場地有一種不想回家的魔力。

對於男歌迷的歌喉，廣仲也讚他唱得蠻好。他又覺得誰唱得好一點呢？他笑說：「各有長短，那段時間跟歌迷有點互動，估不到他們木魚棍也毃斷了。木魚是跟寺廟借的，覺得蠻好笑，我也不好意思，買一個新的吧！」問到他聽到歌迷高呼「愛我」嗎？他表示聽不到，但第一晚也有男歌迷告白，他都笑叫對方等一下到他房間，可給他房間號碼。他笑言原來自己對男生也有吸引力，他覺得幾好玩，相信喜歡他的歌的朋友都會幾open mind，大家也是開玩笑。問到廣仲何時在香港開騷？他說：「明年三月來了，都有段時間沒見香港歌迷，比起澳門歌迷，我更想跟香港歌迷見面。」