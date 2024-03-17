盧廣仲演唱會｜3度encore全場high爆 與觀眾selfie直認唱廣東歌好難

《盧廣仲勵志的演唱會香港站》昨晚(16日)於紅館演出，今次是盧廣仲相隔13年再踏上紅館開騷。這次香港站也跟隨盧廣仲15周年巡迴演唱會，以「勵志的」作為主題。再次跟香港歌迷聚舊，廣仲十分親切，與歌迷Selfie有求必應，又大講廣東話及唱廣東歌，整晚氣氛高漲，大家共渡了一個high爆的晚上。 廣仲在開場不久以廣東話問大家：「你哋好唔好呀？跟着我一齊唱。」台下觀眾立即自動跟着拍手，音樂始起，觀眾立即站起來，高漲氣氛瞬間炒熱。他以《OH YEAH》一曲為演唱會揭序幕，其中歌詞唱到有一句「喜歡我」，歌迷跟着唱。他笑說：「我知呀！」緊接演唱《勵志論》後，廣仲再說：「Hello ！香港的朋友，好久不見，我要看清一點大家。」隨即脫下太陽眼鏡，他笑說：「我看到大家完美的臉龐了！」

廣東話唱林家謙歌曲 盧廣仲在演唱會期間拿出私人「頌缽」，指頻率有震動，希望這些震動可影響世界。他用頌缽發出震動的頻率，忍不住笑說：「大家有沒有感覺，身體有沒有一個部份在重生？」然後手持大聲公演唱《冒煙的燈泡》，並走向觀眾席，跟歌迷近距離接觸，更有求必應，與歌迷selfie拍合照。 換上白色恤衫的廣仲演唱《大人中》，隨後他表示進入點歌部份，歌迷紛紛舉起寫着歌名的紙牌。廣仲說：「剛聽到有人點一首歌！」他以廣東話唱出林家謙的《DooDooDoo》，歌迷報以掌聲。期間有歌迷大叫「好靚仔」，廣仲以廣東話回應「多謝晒呀！」

為香港fans特設演出環節 廣仲特別為香港歌迷設計了一個特別的樂手介紹環節，跟樂隊們演奏了一段勁爆的音樂。之後忍不住蹲在地上喘氣，笑說：「我有點累。」說罷笑着躺在地上。演唱一曲《明年》後，來到Encore環節，唱出《我愛你》，全場歌迷歡呼。看到歌迷的熱情，廣仲說：「我本身是很宅的，你們就是我出門的原因。」然後唱出《不想去遠方》，歌迷齊亮起手機的電筒，現場一片燈海，十分壯觀。 廣仲感謝大家，他說：「我出道至今16周年，有聽我歌歌迷，了解在是非對錯之外，希望未來用我音樂、新歌，讓大家感到有新鮮空氣等着你。很感謝製作人的支持，我上一次來港開演唱會是2018年了，開這場演唱會不易，很開心見到大家仍健康的在現場。今次是我我第二次來紅館開演唱會。」 三度encore 一曲《幾分之幾》後，盧廣仲再Encore第二次，唱出《刻在我心底的名字》。最後他以一曲《英雄》結束今次紅館演唱會，歌迷都大表依依不捨，不肯離場，第三度瘋狂叫Encore下，沒有觀眾肯離場下，廣仲再次驚喜出台，感謝觀眾，跟歌迷道別。