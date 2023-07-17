盧廣仲高雄巨蛋「勵志的黃昏的故鄉」演唱會全家捧場　當場宣布找到「真愛」

記者吳亭頤／綜合報道 「創作鬼才」盧廣仲迎接邁入出道15周年，光榮返鄉選在高雄巨蛋舉辦「勵志的黃昏的故鄉」演唱會，盡情展現南部囝仔的專屬熱情，除了獻唱多首熱力四射的快歌，橫跨不同時期的「廣式抒情金曲」也出現本次演出曲目，數度上演萬人大合唱的動人片刻，盧廣仲感動提到：「轉眼間，我也出道15年了，能在這個特別的日子回來故鄉辦演唱會，特別有意義，所以準備好多歌想要唱給你們聽，謝謝大家陪我一起走過15個年頭。」

打破小巨蛋有史以來最早開唱紀錄 盧廣仲每次辦大型演出，盧氏一家人都必定參與支持，為了二度登上高雄巨蛋，更是全家大小出動20位親友團到場打氣，包含最疼孫的阿公也特地前來，盧廣仲笑說：「阿公得知我又要回來高雄辦演唱會時就特別期待，所以也準備驚喜曲目要送給他們。」結束高雄巨蛋之後，盧廣仲在慶功宴也揭開另一件喜事，宣布9/30重返台北小巨蛋舉辦「勵志的團圓 台北小巨蛋旗艦安可場」！ 繼台北場以上午9:53作為開場，打破小巨蛋有史以來最早開唱紀錄後，為了貫穿這次演唱會主題，盧廣仲決定高雄場選在傍晚5:53分登台，重現去年轟動全場的「格鬥拳擊大進場」，換上一身戰袍，帶領樂手以擂台賽形式走進場館，瞬間點燃全場尖叫聲，樂迷紛紛大讚「最帥的壽星、最帥的進場」，再次喜獲滿滿好評，盧廣仲也解釋：「會選在傍晚開唱，就是希望讓大家感受特有港都落日的魔幻時光，也符合這次黃昏的故鄉主題，大家給自己掌聲！」