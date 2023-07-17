盧廣仲高雄巨蛋「勵志的黃昏的故鄉」演唱會全家捧場　當場宣布找到「真愛」

記者吳亭頤／綜合報道
「創作鬼才」盧廣仲迎接邁入出道15周年，光榮返鄉選在高雄巨蛋舉辦「勵志的黃昏的故鄉」演唱會，盡情展現南部囝仔的專屬熱情，除了獻唱多首熱力四射的快歌，橫跨不同時期的「廣式抒情金曲」也出現本次演出曲目，數度上演萬人大合唱的動人片刻，盧廣仲感動提到：「轉眼間，我也出道15年了，能在這個特別的日子回來故鄉辦演唱會，特別有意義，所以準備好多歌想要唱給你們聽，謝謝大家陪我一起走過15個年頭。」
打破小巨蛋有史以來最早開唱紀錄
盧廣仲每次辦大型演出，盧氏一家人都必定參與支持，為了二度登上高雄巨蛋，更是全家大小出動20位親友團到場打氣，包含最疼孫的阿公也特地前來，盧廣仲笑說：「阿公得知我又要回來高雄辦演唱會時就特別期待，所以也準備驚喜曲目要送給他們。」結束高雄巨蛋之後，盧廣仲在慶功宴也揭開另一件喜事，宣布9/30重返台北小巨蛋舉辦「勵志的團圓 台北小巨蛋旗艦安可場」！
繼台北場以上午9:53作為開場，打破小巨蛋有史以來最早開唱紀錄後，為了貫穿這次演唱會主題，盧廣仲決定高雄場選在傍晚5:53分登台，重現去年轟動全場的「格鬥拳擊大進場」，換上一身戰袍，帶領樂手以擂台賽形式走進場館，瞬間點燃全場尖叫聲，樂迷紛紛大讚「最帥的壽星、最帥的進場」，再次喜獲滿滿好評，盧廣仲也解釋：「會選在傍晚開唱，就是希望讓大家感受特有港都落日的魔幻時光，也符合這次黃昏的故鄉主題，大家給自己掌聲！」
全球首唱《他馬克老闆》主題曲
相隔四年再度回到故鄉高雄舉辦大型個唱，盧廣仲也特地準備許多驚喜回饋給小隊員，包含全新電影《他馬克老闆》主題曲〈工作＿休息〉全世界首唱，也把經典早餐之作〈早安，晨之美〉改編成「貓王版」，喜歡挑戰不同區域舞台演出的盧廣仲，也在高雄巨蛋上演「全場跑透透」，一下繞着環狀舞台又唱又跳〈肌肉的記憶〉，下一秒又從二樓看台區升上高空拿著吉他自彈自唱〈自我的介紹〉，也有以近距離如同Live House跟小隊員互動，多重舞台設置不僅帶來視覺驚喜，盧廣仲更有如體能王上身，在現場每個舞台都表現淋漓盡致。
盧廣仲跟家人感情非常要好，近年還成為「曬舅魔人」，經常分享跟外甥女的互動，難得回來故鄉高雄開唱，盧家人幾乎全員到場力挺，外甥女也親自為舅舅加油打氣，一家人展現強大凝聚情感，盧廣仲表示：「雖然今年是我出道15年，但我的家人聽我唱歌早就超過這個時間，因為有他們的支持，才能讓我繼續唱下去。」
適逢演唱會當日是盧廣仲38歲生日，加碼宣布生日大禮，將在9/30返回台北小巨蛋舉辦安可場，盧廣仲也感性提到：「喜歡一個歌手五年，是新鮮；喜歡一個歌手十年，是我的幸運；喜歡一個歌手十五年，是真愛。」延續高雄場15周年的溫度，台北安可場也邀請所有小隊員感受這份「真愛禮物」，巧合的是除了碰上中秋連續假期，演出日正好是盧廣仲媽媽的生日，他笑說：「勵志的早上、晚上、黃昏都唱了，中秋節怎麼能不唱呢？帶爸爸媽媽男朋友女朋友一起來，也幫盧媽媽慶生吧！」
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