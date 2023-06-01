盧慧敏剪掉8吋秀髮 成功轉型願為藝術犧牲

盧慧敏（Amy）與陳卓賢（Ian）分手後寄情工作，女方最近為工作剪8吋秀髮，甘願為藝術犧牲。Amy Lo形象多變，在時尚圈經常以獨特的造型示人，最近她剪了一頭清爽短髮，讓人眼前一亮。昨天，Amy出席了NET-A-PORTER x Tod’s的私人派對，大家都對其的新髮型讚不絕口，原來她要為新的工作拍攝而作出「犧牲」，她笑說：「未試過咁短頭髮，因為以前出到嚟都係好女仔、好靚咁，今次為咗一個工作而剪短咗頭髮，我估計都有8吋，一生人都未試過咁短頭髮，哈哈。其實剪嘅時候係冇感覺嘅，就好似換衫咁，不過呢件衫要着得耐啲，但到返到屋企洗頭、吹頭嘅時候，先覺得嘩！剪到好短喎！」Amy直言現時的短髮容易打理，尤其拍完通宵戲時，清潔時間也少用一倍呢！

Amy近年參與多部電影與電視劇，與周潤發合作的《別叫我賭神》即將於內地上映，而驚慄電影《失衡凶間之惡念之最》及跟鄭丹瑞主演的新戲《狗轉人生》也將於今年陸續上映，談到成功轉型，Amy感覺幸運，同時也希望自己可以再加快腳步，Amy說：「我覺得有機會係好彩嘅，畢竟我嘅身高對拍戲係有所阻礙，呢樣嘢係天生，冇得改變，身高令我起步快，不過唔緊要嘅，我會加倍努力，而家有拍攝機會時，會一邊拍一邊向啲前輩偷師學習，同時都有上戲劇班，希望將來用實力話畀大家我真係轉型成功！」