盧慧敏拍戲唔識走位整親 眼傷照開工拍廣告

盧慧敏（Amy Lo）日前換上七彩繽紛的服裝拍攝廣告，期間更經常發揮潛在的搞笑本色。不過，在拍攝廣告的前一天，Amy意外弄瘀眼睛，幸冇大礙，她說：「今次真係有兩個第一次，第一次拍嘢受傷，亦係第一次要瘀晒咁做嘢，慶幸而家所做嘅都係自己鍾意做。大家見到隻眼瘀咗都好擔心，其實以前會覺得天會塌落嚟咁，但係今次係因為做嘢令到自己瘀咗，係拍戲嘅時候冇乜經驗，唔識就位，整瘀咗黑眼圈嗰個位，都OK嘅，不過就影響咗化妝師，因為我唔係做咗不負責任嘅事而傷，大家都好體諒。」

努力轉型做演員

這次拍攝有別於Amy過往的時尚與美容廣告，內容更有戲劇成份，成就想轉型做多面的自己，Amy說：「我唔想只係做單一嘅嘢，就好似放棄其他嘢咁，所以我乜都會嚐試，好彩近排都拍緊戲，都唔會唔習慣同人對手，今日唔係好多對白，同時好開心可以同唔同人合作，呢個廣告入面我係最細嘅一個，做囡囡同孫女，前輩佢哋都係舞台劇演員，開心可以同佢哋交流。雖然廣告係冇前文後理，同拍劇拍戲唔同，但好快捷，做嘢之餘仲have fun！」

至於未來大計，Amy希望成功轉型，她透露：「上年年尾拍咗一部電影，嚟緊會拍自己最期待拍嘅一部電影，係好興奮嘅，因為題材我好鍾意，其實我係鍾意做準備功夫多過拍嘅過程，收到劇本準備，運用想像力空間，唔會框住咗，因為去到現場就另一回事，鏡頭前要做到情理之內，意料之外，哈哈！」