盧慧敏自嘲獨行俠 享受Me Time思考人生

盧慧敏(Amy)最近獲家電品牌邀請拍攝新廣告，化身宅女的Amy Lo在家居佈置成的影樓拍攝，一時做瑜伽、一時在床上看恐怖片、一時在玩音樂，非常享受。 當一天宅女對很多人來說易如反掌，對Amy來說又有沒有難度呢？Amy笑說其實自己本來就喜歡待在家，她表示：「除咗因為有人群恐怖症外，主要係因為享受Me time，靜靜地，思考、做自己喜歡的事、聆聽自己、甚至發呆都可以，係每個人都需要嘅空間。外出都鍾意自己一個，就算同朋友外出都好小多於4個人。係獨行俠類型掛？」今次拍攝要做出「瑜伽失敗」動作，Amy笑指亳無難度，她說：「可能天生鍾意享受做每件事，自然會好快投入，今次拍攝覺得好舒服，因為已經將自己投入咗屋企mode，不過當然係屋企緊係冇咁靚啦。佢哋要我做唔到瑜伽動作，我完全成功地做唔到，大家喺度笑，又鍾意個效果，可能貼近今次廣告主題，喺屋企就係care free，做自己同have fun。」

今次拍攝動靜皆有，問Amy會用文靜還是好動去形容自己？意料之外地她竟答不出來，Amy說 :「雖然留喺屋企嘅時間比較多，但動靜皆有，動嘅會拉筯、做運動，做啲肌肉訓練。總之食完嘢一定要郁。靜嘅係meditation，用singing bowl、彈琴，有時去海邊睇書畫畫聽歌，我個人真係咩都會做吓。所以我唔知道算係好動定文靜，都唔覺得要揀一邊。」咁朋友們覺得呢？「嗯…朋友的確有講過，呢幾年我由外向變成內向，好事嗎？哈哈，大概同所有事有好有唔好一樣，總有兩面。」新一年快將來臨，也意味着這一年的過去，Amy會計劃怎樣過節日呢？這一年有什麼回顧嗎？Amy說：「無特別plan，工作的話工作，放假的話一切從簡，睇電影、煮煮mulled wine，spend the day with love吧。今年發生好多事啊，了解多咗自己，了解多咗呢個行業，了解多咗呢個世界。好複雜，比較難用言語表達，希望將所有好好消化，珍而重之放喺心入面。」提到早前播映的節目《對不起幫緊你》，Amy指對她來說是今年其中一件難忘事，她說：「唔係佢嘅製作有幾大，而係意義。拍完有多謝監製導演編劇，喺成本好有限嘅情況下製作到呢個節目，畀大家知道社會上常被忽略嘅弱勢社群，好有意思，拍完嘅感受好深，下一年會參與更多有關呢方面嘅嘢，未必會全部搬到幕前，從善或幫人係由心而發，無須要商業化或者變成宣傳工具，喺工作與生活之間攞個平衡。下一年繼續用心做好自己，做好每件事，學習開心，也令身邊嘅人開心。」